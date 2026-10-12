1986: l’anno in cui il fumetto divenne adulto

Il 1986 non è stato un anno qualunque per il fumetto statunitense e mondiale.

Fu un momento in cui, per una combinazione di eventi irripetibili e non facilmente riassumibili, arrivarono a maturazione tutte una serie di tendenze e movimenti che avevano esplorato nuovi formati, nuovi linguaggi, nuove forme di distribuzione e ambizioni autoriali.

In un mondo in cui il clima politico e sociale stava rapidamente cambiando e muovendosi verso un nuovo paradigma, in varie nazioni e soprattutto nel Nord America queste esperienze si trovarono a sovrapporsi e a esplodere in una stagione per molti versi irripetibile del fumetto.

Nel 1986 furono pubblicati Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller e Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons, che cambiarono radicalmente non solo il fumetto di supereroi, ma il fumetto mainstream tutto, assorbendo influenze estetiche e narrativa da altri paesi e portando le storie in un territorio totalmente adulto.

L’uscita del primo volume di Maus di Art Spiegelman portò il fumetto in un territorio ancora diverso: quello della memoria, della storia e dell’autobiografia, ma anche quello del libro d’autore, contribuendo a definire una delle forme attraverso cui il graphic novel si sarebbe affermato negli anni successivi.

La fondazione di Dark Horse, con la conseguente nascita di fumetti come Concrete di Paul Chadwick, diedero al fumetto indipendente una dimensione mainstream, capace di inserirsi in un mercato fino ad allora dominato da grandi case editrici e dai supereroi.

E anche in Italia il 1986 fu un anno fondamentale, con la nascita di quel Dylan Dog che da allora ha trasformato il fumetto popolare italiano.

Insomma, anche se quell’anno segnò la fine di un percorso più lungo, fu anche il momento in cui molto del fumetto a cui siamo abituati oggi prese vita.

Per celebrare questo quarantesimo anniversario abbiamo quindi pensato a un piccolo speciale per parlare di ognuno di questi eventi, con contributi esterni e interviste esclusive.