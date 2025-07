La regina fuori tempo, parte 1 (Enna, Perissinotto)

Ventitré anni dopo la sua ultima apparizione ne Il terribile Vampirione torna il personaggio più amato di Rodolfo Cimino: Reginella, giovane sovrana di un lontano pianeta che si invaghì, ricambiata, di Paperino. Artefice di questa nuova storia, la sesta della saga, è Bruno Enna: lo sceneggiatore sardo ripropone il forte legame che unisce Paperino con la papera extraterrestre e l’idea che esso sia in grado di travalicare le distanze cosmiche tra i due pianeti.

La storia, che presenta riferimenti a L’avventura sottomarina , pur non avendo la forza poetica della saga ciminiana (ad esempio l’amore tra i due paperi viene sostituito dall’amicizia) riprende alcuni elementi dello stile originale, come l’utilizzo di efficaci neologismi o la creazione di un intrigo di corte all’origine dell’avventura spaziotemporale.

A completare l’opera i disegni di Giada Perissinotto, che con i suoi personaggi tondi e particolarmente espressivi riesce a riportare le atmosfere che Giorgio Cavazzano infuse nella storia originale. Il tratto della disegnatrice unito ai colori di Valentina Fiore Perla (purtroppo accreditata solo nell’intervista alla disegnatrice che segue la storia) esalta i pur pochi momenti romantici che questo episodio regala ai lettori.

Una storia per ora rispettosa dell’opera di Cimino e Cavazzano, nell’attesa di leggere l’evoluzione degli eventi.

Abbiamo parlato di:

Topolino #3218 – Paperino e la regina fuori tempo, 1° episodio

Bruno Enna, Giada Perissinotto

Panini Comics, 26 luglio 2017

164 pagine, brossurato, colori – 2,50 €

ISSN: 977112061100173218