“Prologo 2: Il papero” di aLeX Agni

25 Gennaio 2026
di
Un prologo serve a suggerire il tono del resto del reacconto: e se non ci fosse niente dopo? aLeX Agni lo sa.
Il trittico di prologhi, ad esempio, sono un esempio perfetto [della libertà espressiva – ndr]. Ero a casa con la febbre e in preda alle allucinazioni creo una storia metafumettistica che ad oggi vive ancora nei cassetti dei progetti mai realizzati. 3 personaggi che la vita ha sconfitto ma forse non del tutto. Tutti e tre i personaggi hanno rimandi a personaggi dei fumetti esistenti, alcuni più chiari altri meno.
Torniamo a pescare dalle storie scomparse con il portale Verticalismi con il secondo Prologo di aLeX Agni. Dopo La scimmia, Il Papero. Continuate la storia…

Alexagni

Dopo aver letto il suo primo  fumetto dell’Uomo ragno nel lontano 1994 cade vittima di una tremenda maledizione che gli impone di disegnare senza sosta altrimenti il suo Cervello potrebbe collassare come una supernova. Da quel momento non ha mai smesso: inizia con le autoproduzioni con il collettivo Masnada, poi pubblica con Absoluteblack (Vedic Riot) Shockdom (Cartoonist in the box) e Jundo Comics(My litlle antichrist) prima di approdare da d-editore con Satan justice warrior di prossima pubblicazione. Quando non disegna, legge fumetti, cambia pannolini e beve Te’ allo zenzero.

