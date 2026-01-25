Torniamo a pescare dalle storie scomparse con il portale Verticalismi con il secondo Prologo di aLeX Agni. Dopo La scimmia, Il Papero. Continuate la storia…
Prologo 2: Il papero di aLeX Agni
aLeX Agni
Dopo aver letto il suo primo fumetto dell’Uomo ragno nel lontano 1994 cade vittima di una tremenda maledizione che gli impone di disegnare senza sosta altrimenti il suo Cervello potrebbe collassare come una supernova. Da quel momento non ha mai smesso: inizia con le autoproduzioni con il collettivo Masnada, poi pubblica con Absoluteblack (Vedic Riot) Shockdom (Cartoonist in the box) e Jundo Comics(My litlle antichrist) prima di approdare da d-editore con Satan justice warrior di prossima pubblicazione. Quando non disegna, legge fumetti, cambia pannolini e beve Te’ allo zenzero.