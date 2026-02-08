Continua Nowhere fast di Manuela Santoni con il secondo episodio “ripescato” dalle pagine perdute di Verticalismi.
Nowhere fast – Episodio 2 di Manuela Santoni
Biografia
Manuela Santoni è un’illustratrice e fumettista.
Classe ’88, dopo aver frequentato il Liceo Artistico si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dove nel 2012 si laurea in Storia dell’Arte.
Contemporaneamente frequenta la Scuola Romana dei Fumetti e nel 2013 viene selezionata per il Master annuale di Illustrazione Ars in Fabula a Macerata. Dal 2017 è insegnante presso la scuola Pencil Art di Roma e dal 2022 è docente di Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila.
Ha illustrato Girl R-Evolution (De Agostini, 2016), Storie proprio buffe (Editrice Il Castoro, 2016), Sacerdotesse, Imperatrici e regine della musica (BeccoGiallo Editore, 2018) e Sister Resist (BeccoGiallo Editore, 2021) ed è autrice delle graphic novel Jane Austen (BeccoGiallo Editore, 2017) e Le sorelle Bronte (BeccoGiallo Editore, 2018), mentre nel 2020 pubblica come disegnatrice Mary Shelley (BeccoGiallo Editore). Nel 2022 esce La lettera perduta per la collana Babao di Bao Publishing, mentre nel 2023 pubblica una guida a fumetti sulla città di Roma, 24 ore a…Roma, per 24 ORE Cultura Comics, collana de Il Sole 24 ORE.
I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati negli Stati Uniti, in Germania e in Spagna.
(www.manuelasantoni.com)