“Nowhere fast – Episodio 2” di Manuela Santoni

Nowhere Fast – dieci anni dopo



Ci sono anche episodi più leggeri e ironici: disegnai Calcutta quando ancora si esibiva al Circolo degli Artisti, poco prima che chiudesse. Cantava Pomezia, che allora era il suo cavallo di battaglia, e ricordo di aver pensato: “Ma cosa sto guardando? Questo non avrà mai successo”. Evidentemente avevo torto, e rivedere oggi quella scena fa sorridere, ma dice anche molto di quanto sia difficile riconoscere il talento nel momento in cui sta nascendo.

Riguardando Nowhere Fast mi colpisce soprattutto la sua freschezza. È un fumetto di pancia, con uno storytelling diretto, istintivo, quasi punk. Bellissimo, ma lontano dal modo in cui lavoro oggi.



Negli ultimi dieci anni il mio approccio è cambiato molto: ora pondero, riscrivo, ripenso ai dialoghi, calibro le voci dei personaggi. All’epoca non c’era filtro: i personaggi erano costruiti su persone reali e ciò che dicevano era, senza mediazioni, quello che io dicevo e pensavo insieme ai miei amici.

Manuela Santoni