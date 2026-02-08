Nowhere fast santoni 2 home

“Nowhere fast – Episodio 2” di Manuela Santoni

8 Febbraio 2026
di
Manuela Santoni presenta "Nowhere fast": di giovani, lavoro e speranza. Secondo episodio.
Continua Nowhere fast di Manuela Santoni con il secondo episodio “ripescato” dalle pagine perdute di Verticalismi.

Nowhere Fast – dieci anni dopo

Ci sono anche episodi più leggeri e ironici: disegnai Calcutta quando ancora si esibiva al Circolo degli Artisti, poco prima che chiudesse. Cantava Pomezia, che allora era il suo cavallo di battaglia, e ricordo di aver pensato: “Ma cosa sto guardando? Questo non avrà mai successo”. Evidentemente avevo torto, e rivedere oggi quella scena fa sorridere, ma dice anche molto di quanto sia difficile riconoscere il talento nel momento in cui sta nascendo.
Riguardando Nowhere Fast mi colpisce soprattutto la sua freschezza. È un fumetto di pancia, con uno storytelling diretto, istintivo, quasi punk. Bellissimo, ma lontano dal modo in cui lavoro oggi.

Negli ultimi dieci anni il mio approccio è cambiato molto: ora pondero, riscrivo, ripenso ai dialoghi, calibro le voci dei personaggi. All’epoca non c’era filtro: i personaggi erano costruiti su persone reali e ciò che dicevano era, senza mediazioni, quello che io dicevo e pensavo insieme ai miei amici.

Manuela Santoni

Nowhere fast – Episodio 2 di Manuela Santoni

Tav1
Tav2
Tav3
Tav4
Tav5
Tav6
Tav7
Tav8
Tav9
Tav10
Tav11
Tav12

Biografia

Manuela Santoni è un’illustratrice e fumettista.
Classe ’88, dopo aver frequentato il Liceo Artistico si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dove nel 2012 si laurea in Storia dell’Arte.
Contemporaneamente frequenta la Scuola Romana dei Fumetti e nel 2013 viene selezionata per il Master annuale di Illustrazione Ars in Fabula a Macerata. Dal 2017 è insegnante presso la scuola Pencil Art di Roma e dal 2022 è docente di Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila.
Ha illustrato Girl R-Evolution (De Agostini, 2016), Storie proprio buffe (Editrice Il Castoro, 2016), Sacerdotesse, Imperatrici e regine della musica (BeccoGiallo Editore, 2018) e Sister Resist (BeccoGiallo Editore, 2021) ed è autrice delle graphic novel Jane Austen (BeccoGiallo Editore, 2017) e Le sorelle Bronte (BeccoGiallo Editore, 2018), mentre nel 2020 pubblica come disegnatrice Mary Shelley (BeccoGiallo Editore). Nel 2022 esce La lettera perduta per la collana Babao di Bao Publishing, mentre nel 2023 pubblica una guida a fumetti sulla città di Roma, 24 ore a…Roma, per 24 ORE Cultura Comics, collana de Il Sole 24 ORE.
I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati negli Stati Uniti, in Germania e in Spagna.
(www.manuelasantoni.com)

