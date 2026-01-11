Un altra autrice si aggiunge al nostro impegno di recuperare le storie perdute del portale Verticalismi: Manuela Santoni con i quattro episodi di Nowhere fast, uno spaccato di vita giovanile tra lavori non pagati e speranze nel futuro.

Nowhere Fast – dieci anni dopo



Nel 2015, quando scrissi Nowhere Fast, mi ero laureata da circa tre anni. Pensavo di avere il mondo in mano e invece mi ritrovai a fare i conti con una realtà molto diversa: non trovavo lavoro, o meglio, tutto ciò che trovavo era gratuito, mascherato da stage, oppure sottopagato e apertamente sfruttante.



Da quel disagio, dal bisogno di superare il dolore che provavo in quel periodo, nacque questo fumetto, che proposi a Verticalismi. È un lavoro che parla moltissimo di me e rileggerlo oggi, a distanza di dieci anni, mi ha fatto un effetto straniante.



Da una parte mi suscita molta tenerezza. Ci sono riferimenti diretti a esperienze reali: la redazione in cui lavora Anita, ad esempio, era la stessa in cui lavoravo io. Un ambiente che oggi definiremmo senza tossico, in cui venivo sfruttata e dal quale sono riuscita a scappare dopo pochi mesi, quasi arrivando alla denuncia. Manuela Santoni

Nowhere fast – Episodio 1 di Manuela Santoni

Biografia

Manuela Santoni è un’illustratrice e fumettista.

Classe ’88, dopo aver frequentato il Liceo Artistico si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dove nel 2012 si laurea in Storia dell’Arte.

Contemporaneamente frequenta la Scuola Romana dei Fumetti e nel 2013 viene selezionata per il Master annuale di Illustrazione Ars in Fabula a Macerata. Dal 2017 è insegnante presso la scuola Pencil Art di Roma e dal 2022 è docente di Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila.

Ha illustrato Girl R-Evolution (De Agostini, 2016), Storie proprio buffe (Editrice Il Castoro, 2016), Sacerdotesse, Imperatrici e regine della musica (BeccoGiallo Editore, 2018) e Sister Resist (BeccoGiallo Editore, 2021) ed è autrice delle graphic novel Jane Austen (BeccoGiallo Editore, 2017) e Le sorelle Bronte (BeccoGiallo Editore, 2018), mentre nel 2020 pubblica come disegnatrice Mary Shelley (BeccoGiallo Editore). Nel 2022 esce La lettera perduta per la collana Babao di Bao Publishing, mentre nel 2023 pubblica una guida a fumetti sulla città di Roma, 24 ore a…Roma, per 24 ORE Cultura Comics, collana de Il Sole 24 ORE.

I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati negli Stati Uniti, in Germania e in Spagna.

(www.manuelasantoni.com)