Prima edizione per “Fumetti in biblioteca”, una nuova rassegna dedicata al fumetto

A giugno verrà inaugurata a Laterza (Ta), presso la Biblioteca Comunale, la prima edizione di Fumetti in Biblioteca, inedita rassegna dedicata alla nona arte e ai talenti del fumetto contemporaneo, ideata e curata da Gli Audaci.

Un palinsesto di tre incontri che vedrà ospiti Maurizio Cotrona, Federico Perrone, Lorenzo Palloni, Federica Ferraro e Titta D’Onofrio, moderati da Giuseppe Lamola.

L’idea di realizzare questi incontri in una cornice particolare come la Biblioteca Comunale di Laterza, incastonata in un luogo storico e rappresentativo come il Palazzo Marchesale, nasce dal desiderio di valorizzare il ruolo simbolico e culturale delle biblioteche e realizzare una congiunzione ideale con il mondo delle nuvole parlanti.

Lo scopo è quello di dare uno sguardo al panorama del fumetto contemporaneo, dando spazio anche a talenti emergenti come l’autore della locandina, Federico Perrone. Quest’ultimo, giovane fumettista pugliese proveniente dalla scuderia di Grafite, è il disegnatore de La fame, novità del catalogo di Ottocervo (marchio di fumetti della casa editrice Antonio Mandese Editore). Assieme a lui, nel primo incontro in programma il 9 giugno, sarà presente Maurizio Cotrona (insegnante di scrittura creativa e scrittore per Gallucci ed Elliot, co-direttore editoriale di Ottocervo), che ha firmato la sceneggiatura del volume, adattamento a fumetti di un racconto horror inedito di Rolando Frascaro.

Il percorso si sposterà poi il 13 giugno su altri modi di intendere il fumetto, con il prezioso contributo di Lorenzo Palloni, uno dei nomi di punta del nuovo fumetto d’autore (ma con forte vocazione popolare) italiano.

Anima del collettivo Mammaiuto, vulcanico autore di graphic novel, si muove tra il pulp e il noir, ha vinto diversi premi per le sue sceneggiature ed è uno dei fondatori de La Revue Dessinée Italia, rivista trimestrale di inchieste giornalistiche a fumetti nata sulla scia de La Revue Dessinée francese, progetto editoriale che dal 2013 mette al centro giornalismo e fumetti. Una rivista trimestrale con diversi approfondimenti in cui la cronaca giornalistica si mescola al linguaggio del fumetto tramite la collaborazione tra giornalisti e fumettisti, giunta al quinto numero e che proprio in queste settimane compie un anno.

Infine, il 17 giugno, Federica Ferraro e Titta D’onofrio parleranno E poi muori, una storia “horror neomelodica“, opera candidata al Premio Nuove Strade al Comicon 2022 come Miglior Autoproduzione (l’autrice è stata anche candidata al Premio Bartoli 2023 ad Arf Festival 2023). Ambientato a Napoli, città natale dell’autrice, il fumetto trae spunto da una storia vera e nasce dalla necessità di dare forma a degli incubi che raccontano l’orrore, il trauma, il desiderio di fare i conti con una certa immagine della città.

E poi muori è pubblicato da Sputnik Press, progetto editoriale dello Sputnik Festival, nato in Basilicata, a Pisticci, nel 2016, creato per promuovere il cosmo del fumetto e dell’illustrazione indipendente ed autoprodotta.

Durante gli incontri sarà possibile acquistare e farsi dedicare i volumi. Inoltre, verrà distribuita una stampa esclusiva da far autografare al termine degli incontri.

Fumetti in Biblioteca è un progetto ideato e curato da Giuseppe Lamola e Vitantonio Fosco (Gli Audaci), realizzato con il contributo del Comune di Laterza, in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore (Laterza), la libreria Spine Bookstore (Bari) e la libreria Lik e Lak (Putignano).

L’illustrazione della locandina è firmata da Federico Perrone.



IL PROGRAMMA

Venerdì 9 giugno

Ore 19 Biblioteca Comunale di Laterza

Ospiti: Maurizio Cotrona e Federico Perrone

La fame

(in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore – Laterza)

Martedì 13 giugno

Ore 19 Biblioteca Comunale di Laterza

Ospite: Lorenzo Palloni

La Revue Dessinée Italia: l’informazione a fumetti

(in collaborazione con la libreria Spine Bookstore – Bari)

Sabato 17 giugno

Ore 19 Biblioteca Comunale di Laterza

Ospiti: Federica Ferraro e Titta D’Onofrio

E poi muori, una storia “horror neomelodica”

(in collaborazione con la libreria Lik e Lak – Putignano)

#FumettiInBiblioteca

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui canali de Gli Audaci:

Sito: gliaudaci.blogspot.it

Facebook: facebook.com/gliaudaci

Instagram: instagram.com/gliaudaci

Twitch: twitch.tv/gliaudaci

Telegram: t.me/gliaudaci

YouTube: youtube.com/c/gliaudaci