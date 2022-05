COMUNICATO STAMPA

ARRIVA

LA REVUE DESSINÉE ITALIA,

RIVISTA DI GIORNALISMO A FUMETTI



OGNI TRE MESI:

OLTRE 200 PAGINE,

SEI INCHIESTE GIORNALISTICHE A FUMETTI

REALIZZATE DA GIORNALISTI INDIPENDENTI E FUMETTISTI,

RUBRICHE A FUMETTI

E SENZA PUBBLICITÀ



DA MAGGIO IN ABBONAMENTO E AL SALONE DEL LIBRO;

DA GIUGNO IN LIBRERIA





Nasce La Revue Dessinée Italia, rivista trimestrale di giornalismo a fumetti che racconta, spiega, mostra, indaga temi di interesse generale attraverso il fumetto.

Oltre 200 pagine, senza pubblicità, di inchieste giornalistiche e rubriche firmate da giornalisti indipendenti e fumettisti. La Revue Dessinée Italia, che si ispira al progetto editoriale francese di successo La Revue Dessinée, è stata fondata da Massimo Colella (art director), Andrea Coccia (giornalista), Lorenzo Palloni (fumettista) e Alessio Ravazzani (fumettista). Nel primo numero, che sarà disponibile da maggio in abbonamento e al Salone del Libro e da giugno in libreria, si parlerà di TAV Torino – Lione, emergenza climatica, calcio sociale, nuova pornografia, narcoterrorismo, rinascita del territorio con le storie di Lorena Canottiere, Grégory Mardon, Alberto Puliafito, Éliane Patriarca, Sergio Rossi, Giorgio Pandiani, Francesca Mannocchi, Paolo Castaldi, Emanuele Racca, Ferdinando Cotugno, Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi, Lorenza Natarella. Inoltre, in ogni numero sarà presente una storia realizzata da artisti francesi e pubblicata da La Revue Dessinée d’oltralpe. La copertina del primo numero è stata realizzata dal fumettista e illustratore Andrea Serio.

LA REVUE DESSINÉE ITALIA

La Revue Dessinée Italia nasce dall’iniziativa di Massimo Colella, responsabile dell’agenzia Francese La Bande Destinée, specializzata nella comunicazione tramite i fumetti e le animazioni. Per finanziare il progetto de La Revue Dessinée Italia, nel 2021 La Bande Destinée ha realizzato un crowdfunding che ha riunito 500 contributori e ha creato una filiale in Italia, la società LRDI Srl insieme a tre soci: Andrea Coccia, giornalista indipendente e co-fondatore del Media indipendente Slow News, Lorenzo Palloni (fumettista) e Alessio Ravazzani (fumettista e grafico editoriale) entrambi membri del collettivo Mammaiuto.



Per abbonarsi: https://www.larevuedessineeitalia.it

Per sfogliare il Numero Zero con la storia Amazon. Carne da cartone, inchiesta a fumetti di Jean-Baptiste Malet e Benjamin Adam, realizzata in tempo reale durante il lockdown e aggiornata online giorno per giorno, per essere poi successivamente diffusa su La Revue Dessinée: https://www.larevuedessineeitalia.it/2020/11/03/carne-da-cartone/

LA REVUE DESSINÉE (FRANCIA)

La Revue Dessinée nasce in Francia nel 2013, fondata da Franck Bourgeron, Olivier Jouvray, Kris, Sylvain Ricard, Virginie Ollagnier et David Servenay, grazie a un finanziamento partecipativo, con lo scopo di creare un progetto indipendente per raccontare in piena autonomia la complessità della realtà in cui viviamo. La direzione artistica è affidata a Elhadi Yazi. In meno di dieci anni ha raggiunto la cifra di diecimila abbonati e dodicimila vendite in libreria e ha dato avvio a una serie di progetti collaterali che si basano sullo stesso desiderio di fare informazione in modo libero e puntuale. Nel 2016 è nato Topo, bimestrale di informazione a fumetti destinato agli adolescenti e pensato da una redazione guidata da Laurence Fredet e Charlotte Miquel, sotto la direzione artistica di Emma Huon-Rigaudeau e Cizo. Dal 2018 fanno parte del medesimo gruppo anche 6Mois, rivista di fotogiornalismo, e XXI, trimestrale di reportage dal mondo, precedentemente pubblicate da Rollin.



LA REVUE DESSINÉE ITALIA – N. 1 – ESTATE: LE STORIE

ALTA VELOCITÀ

TRA TRENI E MONTI

Di Alberto Puliafito, Lorena Canottiere Eliane Patriarca e Grégory Mardon

36 pagine

È a Sant’Ambrogio, in Val di Susa, che si tiene la prima manifestazione della storia del movimento No Tav: ci sono più o meno 4000 persone, con in testa i Sindaci e le Comunità Montane. Eppure, solo il personaggio di Erri De Luca, il suo discorso, il suo libro « la parola contraria», il suo processo, sono riusciti a far parlare della TAV al di là della Val di Susa, a stabilire una passerella tra Francia e Italia su questo argomento, a federare i NO TAV italiani e gli oppositori francesi, a puntare i riflettori francesi sulla Lione-Torino. Le ragioni dell’opposizione all’opera? Le più varie. Ambientali. Di sostenibilità. Anche ideologiche, certo, nel senso dell’idea che abbiamo di sviluppo e crescita.

Alberto Puliafito, dopo aver lavorato per anni nel giornalismo digitale e averne toccato con mano i lati positivi e quelli più oscuri, ha fondato e dirige la testata “Slow News”, il primo progetto italiano di slow journalism. Alberto si occupa di digitale, di formazione e di comunicazione. Ha diretto documentari, cortometraggi, videoclip e programmi televisivi ed è stato appena nominato teaching fellow per il News Lab di Google in Italia.

Lorena Canottiere inizia a lavorare come autrice di fumetti su il Corrierino. Lavora come illustratrice per le maggiori case editrici italiane e sporadicamente nel campo pubblicitario e teatrale oltre a realizzare copertine per cd musicali e bambole woodoo. I suoi ultimi libri di fumetto sono “Verdad” e “Bartali. La scelta silenziosa di un campione” con Julian Vojol, usciti in Italia per Coconino Press; “Genova per noi” pubblicato da ComicOut e “Salvo imprevisti” pubblicato da Oblomov Edizioni e Ici Meme in Francia.



CALCIO SOCIALE

IL CAMPO DEI MIRACOLI

Di Francesca Mannocchi e Paolo Castaldi

26 pagine



Il calcio sociale è innanzitutto un progetto ambizioso di inclusione sociale. Perché ciò che è nato nel 2005 come società sportiva dilettantesca per cambiare le regole del calcio e per cambiare il mondo delle periferie in cui agisce, oggi ha già percorso diversi chilometri di erba e terra sui campetti di pallone italiani. Soprattutto dal 2009, quando Massimo Vallati ha fondato il Campo dei Miracoli – Valentina Venanzi, centro sportivo aperto a tutti nel quartiere di Corviale, periferia romana a sud ovest della capitale.



Francesca Mannocchi scrive per «L’Espresso» e collabora da anni con numerose testate, italiane e internazionali, e televisioni. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Afghanistan e ora sta seguendo la guerra in Ucraina per LA7 e La Stampa. Ha vinto vari premi giornalistici tra cui il Premio Ischia, il Premio Giustolisi e il Premiolino 2016. Per Einaudi ha pubblicato nel 2019 Io Khaled vendo uomini e sono innocente, con cui ha vinto il Premio Estense, e nel 2021 Bianco è il colore del danno.



Paolo Castaldi. Fumettista e illustratore, classe 1982. I suoi graphic novel sono stampati in oltre dieci Paesi nel mondo. Inizia a pubblicare per Becco-Giallo nel 2011 e dal 2018 è uno degli autori nel roster di Feltrinelli Comics con cui ha pubblicato Zlatan, un viaggio dove comincia il mito, L’Ora X, una storia di lotta continua (su sceneggiatura originale di Erri de Luca) e La Buona Novella, su testi di Fabrizio de André.

EMERGENZA CLIMATICA

QUINDI LO SAPEVANO

Di Sergio Rossi e Giorgio Pandiani

34 pagine

Il 20 agosto 2018 arriva dalla Svezia la notizia che, tutti i venerdì, l’adolescente Greta Thunberg protesta contro l’inattività dei governi verso il riscaldamento globale, raccogliendo così l’allarme che, da molti decenni, gli scienziati stanno provando a dare senza successo. Stavolta però la storia cambia. Va in crisi il modello economico e sociale basato sulle fonti fossili, ed entrano nel vocabolario sigle come ppm e parole come transizione ecologica. Per capirne la complessità ed evitare di ripetere gli errori del passato di aziende inquinanti e politici compiacenti, ripercorriamo cosa è il riscaldamento globale e quali sono le sue soluzioni possibili, alcune delle quali già in atto.



Sergio Rossi, iscritto all’Albo dei Giornalisti e laureato in Fisica, vive a Bologna e lavora nell’editoria. Ha scritto numerosi romanzi, graphic novels e saggi di divulgazioni scientifica, ultimo in data « Fa un po’ caldo, breve storia del riscaldamento climatico» (con F. Grazzini), Fabbri Editori). Insieme a Agnese Innocente ha realizzato Girotondo con il quale ha vinto il Premio Andersen 2021 per il Miglior libro a fumetti.



Giorgio Pandiani è fumettista, illustratore e Graphic Designer. Vive tra Lecco e Northampton (UK) ed è stato uno dei tre vincitori del nostro concorso « Dove saremo nel 2030? »

OSTANA

FIORI SULL’OSSO

Di Ferdinando Cotugno e Emanuele Racca

24 pagine



Ostana è un borgo in provincia di Cuneo, a 1350 metri di altitudine, affacciato sui Monviso. Negli anni ‘50 ci abitavano 1500 persane, vita pavera, agricola, di montagna, svuotata quasi all’improvviso dalle fabbriche di Torino e dall’emigrazione verso la Francia. Negli anni ‘90 e 2000 Ostana aveva cinque residenti fissi, vuota, silenziosa, una collezione di ruderi nel bosco. Il vecchio sindaco, Giacomo Lombardo, comunista occitano, grande somiglianza con Romano Prodi, non si è arreso a vedere il borgo dove lui è nato morire, diventare una carcassa di pietra, ha continuato a crederci, ha attirato fondi e progetti per costruire dove sembrava non volesse vivere più nessuno…



Ferdinando Cotugno. Giornalista, nato a Napoli, per ora vive a Milano. Si occupa di ecologia, sostenibilità e crisi climatica. Cura «Areale», la newsletter ambientale del quotidiano Domani, e il podcast «Ecotoni», sulle foreste italiane, tema che ha anche trattato nel libro Italian Wood (Mondadori).



Emanuele Racca. Nato in Piemonte nel 1988, è un fumettista e illustratore. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha collaborato con il sito Graphic News per il quale ha realizzato reportage a fumetti. Nel 2014 pubblica il suo primo fumetto dal titolo “La Caduta”, con ProGlo Edizioni. Nel 2017 pubblica il fumetto “Ugo-go-go” insieme alla scrittrice Ilaria Mattioni per Bao Publishing. Sempre nel 2017 lavora come illustratore per DeAgostini Scuola e Giulio Perrone Editore. Nel 2020 pubblica il fumetto “MARCEL DUCHAMP una vita ready-made” insieme allo scrittore Sergio Rossi per Centauria.





ONLY FANS

ERA SOLO UN GIOCO

Di Valsecchi, Scaccabarozzi, Bonini e Natarella

24 pagine



L’ultima rivoluzione nel mondo del porno si chiama “Only fans”, il portale che ha convinto milioni di utenti a pagare per contenuti pornografici amatoriali e che potrebbe ora riuscire a rompere l’ultimo tabù del “tutto gratis” . Ma chi sono i suoi “creator”? Il ritratto di una generazione stanca di stage e lavori in nero, pronta a mettersi a nudo di fronte ad una webcam. Il motto è quello di sempre e sono pronti a gridarlo anche contro i colossi mondiali del pornoweb: ”il corpo è mio e lo gestisco io”.

Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi. Sono tre giornalisti di Lecco che lavorano per il quotidiano locale “La Provincia” del gruppo Sesaab, lo stesso dell’Eco di Bergamo. Parallelamente all’attività di cronisti, hanno avviato una collaborazione per realizzare inchieste e ricerche di più ampio respiro rispetto alla cronaca quotidiana locale, mettendo in campo un progetto di story-telling narrativo più approfondito. Un modalità di lavoro che gli ha permesso di realizzare il libro “Io sono nessuno”, biografia del primo testimone di giustizia Piero Nava, pubblicato Rizzoli a settembre 2020.

Lorenza Natarella ha 33 anni e vive tra Milano e Padova. Dal 2011, anno in cui ha co-fondato Studio Armadillo, lavora come illustratrice, fumettista e graphic designer. Collabora con diverse realtà editoriali e pubblicitarie, occupandosi di immagini, progettazione, redazione e didattica. Il suo lavoro da autrice si focalizza su storie vere narrate come se non lo fossero: ha raccontato la sua infanzia divisa tra due città abruzzesi nel fumetto La Cìtila (Topipittori, Gli anni in tasca, 2013) e la vita controversa di Maria Callas nella graphic novel Sempre Libera (BAO Publishing, 2017).





NARCOTERRORISMO

IL NERVO DELLA GUERRA

DI HÉLÈNE CONSTANTY E PIERRE-HENRY GOMONT

32 pagine



«Narcoterrorismo» . La parola evoca Pablo Escobar, i cartelli e i baroni della droga. Da qualche anno pero’, indica soprattutto l’alleanza tra due flagelli ai quali il potere americano ha dichiarato guerra: gli stupefacenti e il terrorismo. Di fatto, dalla Colombia all’Afghanistan passando per il Libano, la droga serve da fonte di finanziamento di alcuni gruppi armati. Per combatterla, sono stati impiegate risorse importanti. Operazione Cedar, Operazione Cassandra… delle missioni dai nomi misteriosi i cui agenti infiltrati attaccano il cuore della guerra: i soldi degli stupefacenti.



Hélène Constanty. Giornalista, autrice e sceneggiatrice, è appassionata di mafia e grande criminalità. Vive tra Nizza, Parigi e la Corsica.



Pierre-Henry Gomont. Nato nel 1978, ha studiato dapprima Economia e poi Sociologia prima di decidere di fare il fumettista. La sua ultima opera si chiama «La fuite du cerveau» uscito in Francia per Dargaud.





QUI PUOI LEGGERE L’ANTEPRIMA DEL PRIMO NUMOERO: