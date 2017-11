Orfani: Sam #6 (AA. VV.)

Sam #6, episodio mid season della saga, mette in scena senza troppi preamboli moltissimi personaggi (tra cui un gradito ritorno) capaci di mantenere il ritmo elevato nonostante le poche scene action.

Gli autori Roberto Recchioni e Michele Monteleone in questo caso hanno deciso di non puntare in maniera massiccia sulle sequenze frenetiche, cercando invece di focalizzarsi sull’introspezione e sulla figura della cyborg Sam, portandola di fatto a tornare protagonista assoluta delle vicende raccontate.

Infatti, nonostante l’ampio spazio dedicato a Ringo, Perseo, Andromeda e ai vari antagonisti come il generale Petrov, l’albo riesce a dare il meglio di sé durante il flashback della cyborg protagonista, in cui la vediamo lottare (soprattutto psicologicamente) con i propri demoni interiori.

Molto buona la parte grafica, grazie al contributo dei disegnatori Fabrizio Des Dorides, Simone Di Meo, Andrea Accardi e Luca Casalanguida, capaci di lavorare in modo efficace come squadra per rendere l’albo stilisticamente omogeneo nonostante i tratti diversi.

Tra le parti più riuscite dell’albo va citato sicuramente il flashback che omaggia lo stile di Go Nagai, capace da solo di descrivere la psiche fragile e tormentata della protagonista.

Sam #6 è quindi un numero soddisfacente, capace di alternare sapientemente le fasi di azione a momenti maggiormente riflessivi e profondi.

Abbiamo parlato di:

Sam #6 – Stella Cadente

Roberto Recchioni, Michele Monteleone, Andrea Accardi, Simone Di Meo, Luca Casalanguida, Fabrizio Des Dorides, Alessia Pastorello, Andrea Mossa, Giovanna Niro

Sergio Bonelli Editore, ottobre 2017

98 pagine, brossurato, colori – 4,90 €