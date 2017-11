Morbius: Sony mette in cantiere spin-off su villain Marvel

La Sony Pictures ha messo in cantiere uno spin-off cinematografico su Morbius il Vampiro Vivente, villain avversario dell’arrampicamuri, creato da Roy Thomas e Gil Kane.

Nei fumetti, Michael Morbius è uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue, che cercando una cura provoca a se stesso degli effetti disastrosi, trasformandosi in vampiro.

Il progetto sarà realizzato dagli sceneggiatori Burk Sharpless e Matt Sazama, cha hanno lavorato sul recente film dei Power Rangers, i quali hanno scritto lo script del film, che non avrà alcuna connessione con l’ultimo adattamento sull’Uomo Ragno con protagonista Tom Holland.

Sharpless e Sazama hanno lavorato in precedenza a Dracula Beyond, con Luke Evans, e attualmente sono gli showrunner del reboot televisivo di Lost in Space per Netflix.