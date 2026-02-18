Zograf sesto home
Speciale: 24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

24 pagine con Aleksandar Zograf – di Aleksandar Zograf

18 Febbraio 2026
di
La presenza di Alexandar Zograf arricchì ulteriormente un'evento pieno di grandi talenti come la 24 Hour Italy Comics di Italia Wave del 2007. Ripubblichiamo finalmente la sua storia.
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo

Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Aleksandar Zograf fu uno degli ospiti di eccezione di quella edizione della 24 Hour Italy Comics: fumettista e illustratore serbo, i suoi racconti oscillano tra grapich journalism e storie libere, come questo racconto simbolico che compose durate Italia Wave in 24 tavole originariamente disegnate 8 per pagina, minuziosamente incise del suo stile graffiante.

24 pagine con Aleksandar Zograf

01 02 r1 c1 processed by imagy
01 02 r1 c2 processed by imagy
03 04 r1 c1 processed by imagy
03 04 r1 c2 processed by imagy
05 06 r1 c1 processed by imagy
05 06 r1 c2 processed by imagy
07 08 r1 c1 processed by imagy
07 08 r1 c2 processed by imagy
09 10 r1 c1 processed by imagy
09 10 r1 c2 processed by imagy
11 12 r1 c1 processed by imagy
11 12 r1 c2 processed by imagy
13 14 r1 c1 processed by imagy
13 14 r1 c2 processed by imagy
15 16 r1 c1 processed by imagy
15 16 r1 c2 processed by imagy
17 18 r1 c1 processed by imagy
17 18 r1 c2 processed by imagy
19 20 r1 c1 processed by imagy
19 20 r1 c2 processed by imagy
21 22 r1 c1 processed by imagy
21 22 r1 c2 processed by imagy
23 24 r1 c1 processed by imagy
23 24 r1 c2 processed by imagy

Galleria

Zograf
Aleksandar Zograf
IMG

Aleksandar Zograf

Forse il più famoso fumettista serbo al mondo, Alexandar Zograf è un fumettista undergound e giornalista di musica rock, di Pancevo, cittadina nei pressi di Belgrado, che lavora per diversi giornali indipendenti fin dal 1986.  Nel 1991 “Sasa” pubblica un minicomic autoprodotto, Alas! Comics, che lo introduce sulla scena editoriale nordamericana. In seguito pubblica per le edizioni Fantagraphics, collabora alla rivista diretta da Robert Crumb Weirdo, pubblica i suoi lavori nel circuito underground di una decina di paesi del mondo e in Italia viene pubblicato su Mano. Nelle sue tavole convivono le atmosfere di guerra, nella decomposizione della ex-Jugoslavia, e i suoi incubi. Nel 1996 pubblica negli Usa Psychonaut, e si mette all’opera per raccogliere le sue visioni, insieme a Gordana, per l’etichetta Kitchen Sink. Il Centro Fumetto Andrea Pazienza ha pubblicato il suo primo comic book italiano, Diario, cronaca della guerra civile nella ex-lugoslavia, nella collana Schizzo presenta. Con Saluti dalla Serbia, portò in fumetto quello che non si raccontava della guerra in Serbia con scioccante schiettezza. Ha vinto numerosi premi, tra cui il “Premio speciale” a Lucca Comics nel 1997 e l'”Hector Oesterheld Award” a Roma nel 1999. Ha collaborato con innumerevoli riviste anche italiane ed è stato protagonista di diverse mostre.

Altro da
24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

<div class="singlenav56__post__overlay"></div><div class="singlenav56__post__text"><div class="singlenav56__post__text__inner"><span>Precedente</span>L’albero e la principessa – Gianluca Maconi</div></div><img width="1200" height="600" src="https://www.lospaziobianco.it/wp-content/uploads/2026/01/Yggdrasill_cover.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Yggdrasill cover" srcset="https://www.lospaziobianco.it/wp-content/uploads/2026/01/Yggdrasill_cover.jpg 1200w, https://www.lospaziobianco.it/wp-content/uploads/2026/01/Yggdrasill_cover-768x384.jpg 768w, https://www.lospaziobianco.it/wp-content/uploads/2026/01/Yggdrasill_cover-60x30.jpg 60w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<div class="singlenav56__post__overlay"></div><div class="singlenav56__post__text"><div class="singlenav56__post__text__inner"><span>Successivo</span>Gioco di ruolo – Marco Dianti</div></div>Gioco di ruolo – Marco Dianti<img width="1200" height="562" src="https://www.lospaziobianco.it/wp-content/uploads/2026/02/home.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Home" />

Leggi gli altri articoli dello speciale
la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Yggdrasill cover
Precedente

L’albero e la principessa – Gianluca Maconi

Home
Successivo

Gioco di ruolo – Marco Dianti

Ultimi articoli