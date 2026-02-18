24 pagine con Aleksandar Zograf – di Aleksandar Zograf

Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Aleksandar Zograf fu uno degli ospiti di eccezione di quella edizione della 24 Hour Italy Comics: fumettista e illustratore serbo, i suoi racconti oscillano tra grapich journalism e storie libere, come questo racconto simbolico che compose durate Italia Wave in 24 tavole originariamente disegnate 8 per pagina, minuziosamente incise del suo stile graffiante.

24 pagine con Aleksandar Zograf

Galleria

Aleksandar Zograf

Forse il più famoso fumettista serbo al mondo, Alexandar Zograf è un fumettista undergound e giornalista di musica rock, di Pancevo, cittadina nei pressi di Belgrado, che lavora per diversi giornali indipendenti fin dal 1986. Nel 1991 “Sasa” pubblica un minicomic autoprodotto, Alas! Comics, che lo introduce sulla scena editoriale nordamericana. In seguito pubblica per le edizioni Fantagraphics, collabora alla rivista diretta da Robert Crumb Weirdo, pubblica i suoi lavori nel circuito underground di una decina di paesi del mondo e in Italia viene pubblicato su Mano. Nelle sue tavole convivono le atmosfere di guerra, nella decomposizione della ex-Jugoslavia, e i suoi incubi. Nel 1996 pubblica negli Usa Psychonaut, e si mette all’opera per raccogliere le sue visioni, insieme a Gordana, per l’etichetta Kitchen Sink. Il Centro Fumetto Andrea Pazienza ha pubblicato il suo primo comic book italiano, Diario, cronaca della guerra civile nella ex-lugoslavia, nella collana Schizzo presenta. Con Saluti dalla Serbia, portò in fumetto quello che non si raccontava della guerra in Serbia con scioccante schiettezza. Ha vinto numerosi premi, tra cui il “Premio speciale” a Lucca Comics nel 1997 e l'”Hector Oesterheld Award” a Roma nel 1999. Ha collaborato con innumerevoli riviste anche italiane ed è stato protagonista di diverse mostre.