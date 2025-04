“La forza delle immagini” una mostra per combattere l’autismo

Comunicato stampa

L’autismo è una malattia per alcuni versi ancora ‘misteriosa’. Solo in Italia, si stima che l’autismo colpisca, tra le 300 e le 500mila persone ma i casi sono in aumento a livello mondiale. I cosiddetti disturbi dello spettro autistico sono un gruppo complesso di disturbi dello sviluppo cerebrale. Questo termine, spiega l’Istituto Superiore di Sanità, raggruppa condizioni come l’autismo e la sindrome di Asperger, disturbi caratterizzati da difficoltà nell’interazione e nella comunicazione sociale e da interessi e attività limitati e ripetitivi.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite con la Risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007 ha dichiarato il 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Pertanto nella stessa giornata sono organizzati in tutto il mondo molteplici eventi per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul tema dell’autismo. Conoscenza vuol dire promuovere la consapevolezza dei

cittadini perché sappiano come comportarsi con un autistico, ma anche promuovere la ricerca scientifica sulle cause di questo disturbo: ancora sconosciute.

Possiamo chiaramente notare come l’immagine nell’informazione abbia preso il sopravvento. Studi scientifici affermano che la memoria visiva ha la meglio sulla capacità della mente di arrivare a riconoscere e contestualizzare un ricordo: dobbiamo tener conto che l’80-85% della memoria umana è visiva. Infatti gli stimoli visivi hanno una presa notevole sulla nostra mente. Essi ci dicono che ciò che vediamo è “vero”.

Per questo motivo NUOVA OFFICINA ONLUS Ha chiesto un “contributo” a tutti gli ARTISTI AMICI per organizzare la mostra LA FORZA DELLE IMMAGINI. In tanti hanno aderito al progetto e tanti ancora aderiranno perché insieme possiamo abbattere qualsiasi BARRIERA. LA FORZA DELLE IMMAGINI ha come scopo principale quello di trasmettere tramite il fumetto un messaggio forte e anche di sostegno per le famiglie che vivono il problema.

“Salve sono Enrico Ruocco curatore della mostra la forza delle immagini organizzata da NUOVA OFFICINA ONLUS. Pensiamo che la condivisione sia un passo fondamentale per la diffusione e per la conoscenza. Ecco perchè vorremmo condividere questa nostra mostra anche con voi”

#nuovaofficinaonlus #laforzadelleimmagini