King Conan: Arnold Schwarzenegger torna nel ruolo del Cimmero

Deadline ha ricevuto conferma, in serata, che l’attore Arnold Schwarzenegger tornerà a interpretare il ruolo di Conan il Barbaro in King Conan, nuova pellicola sull’eroe cimmero creato da Robert E. Howard in produzione ai 20th Century Studios, che vedrà Christopher McQuarrie coinvolto come sceneggiatore e regista.
Rappresentanti dei 20th Century Studios non hanno voluto commentare la notizia. Schwarzenegger aveva fatto l’annuncio del nuovo film durante una sua apparizione al Arnold Sports Festival svoltosi nel weekend in Ohio.
Un progetto simile era stato annunciato alcuni anni fa, ma cadde nel limbo produttivo. Nel 2011, invece, la Lionsgate tentò un reboot del personaggio con protagonista Jason Momoa, che non ebbe successo al botteghino.