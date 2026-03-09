King Conan: Arnold Schwarzenegger torna nel ruolo del Cimmero

9 Marzo 2026
L'attore tornerà nel ruolo dell'eroe creato da Robert E. Howard in un nuovo film.
Deadline ha ricevuto conferma, in serata, che l’attore Arnold Schwarzenegger tornerà a interpretare il ruolo di Conan il Barbaro in King Conan, nuova pellicola sull’eroe cimmero creato da Robert E. Howard in produzione ai 20th Century Studios, che vedrà Christopher McQuarrie coinvolto come sceneggiatore e regista.

Rappresentanti dei 20th Century Studios non hanno voluto commentare la notizia. Schwarzenegger aveva fatto l’annuncio del nuovo film durante una sua apparizione al Arnold Sports Festival svoltosi nel weekend in Ohio.

Un progetto simile era stato annunciato alcuni anni fa, ma cadde nel limbo produttivo. Nel 2011, invece, la Lionsgate tentò un reboot del personaggio con protagonista Jason Momoa, che non ebbe successo al botteghino.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

