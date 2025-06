Intervista agli autori di “Code: Cluster”: due Voci, un Manga

Nel corso della 34° edizione di Romics , abbiamo incontrato Lorenzo Lanza e Valerio Fidanza, gli autori di Code: Cluster. Con loro abbiamo parlato di questo originale “euromanga” edito da Saldapress e giunto al secondo volume.

Il primo tema su cui ci siamo confrontati con gli autori è la definizione di “euromanga“.

Euromanga è, in soldoni, un manga però non fatto da orientali quindi con influenze anche occidentali che appunto si rifanno a all’Oriente.

Sintetizza Valerio Fidanza, disegnatore ma anche co-autore del soggetto di Code: Cluster, sviluppato poi assieme all’amico sceneggiatore Lorenzo Lanza e , come emerge dalla simpatica video-intervista a due voci, frutto di una consonanza espressiva tra i due autori di lungo corso.

Abbiamo iniziato a lavorare insieme dal 2023, ma ci conosciamo da oltre 15 anni…

Si comprende bene come in questo manga gli stilemi tipici del genere convivano con voglia di reinterpretare tutto secondo la propria sensibilità e il proprio percorso espressivo.

Code: Cluster nasce mentre in un’estate leggevo Blame che che ha costituito la prima fonte di ispirazione della storia…

Rievoca ancora Valerio.

Da lì poi siamo partiti insieme per sviluppare tutto il contesto, il cosiddetto World building e il profilo dei personaggi…

Aggiunge Lorenzo che ci riassume anche lo spunto del racconto:

La storia ruota attorno a Relia, una “ricercatrice di tesori” che scopre una “capsula” contenente il corpo di Volken. Lui è un guerriero ma non ricorda nulla del suo passato e si risveglia in questo mondo ormai distrutto morente, popolato da aberrazioni umanoidi. I due protagonisti intraprendono un viaggio per scoprire le ragioni di questo stato del mondo e l’identità di Volken…

Siamo al secondo volume dei tre previsti ed è lecito chiedersi cosa il lettore deve aspettarsi in questo episodio della storia.

Sicuramente più azione rispetto al primo volume e lo sviluppo delle storie dei personaggi che iniziano a muoversi verso la loro risoluzione che avverrà nel nel terzo volume…

Ribadiscono gli autori a cui in conclusione chiediamo a quali dei tanti orginali personaggi che popolano il mondo di “Code: Cluster” siano più legati. Per Valerio non ci sono dubbi:

Makeba, uno dei “cattivi della storia!”

Mentre Lorenzo fa il tifo per la poliedrica Relia, la coprotagonista, un personaggio che sa abbinare coraggio e leggerezza.

Intervista condotta dal vivo durante Romics 2025.