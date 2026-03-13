Il senso di Micheluzzi per la Storia

Edizioni NPE prosegue nella sua meritoria opera di storicizzazione dell’opus di Attilio Micheluzzi, in parte ancora sommerso e irreperibile, con un nuovo volume – il diciassettesimo della collana a lui dedicata – che sotto il titolo ombrello un po’ generico di Personaggi famosi raccoglie sei racconti illustrati dall’artista di origini istriane negli anni ’80 per i settimanali per ragazzi Il Giornalino e Il Messaggero dei Ragazzi, sui quali aveva esordito professionalmente qualche anno prima e con cui continuerà la collaborazione fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1990.

Il trait d’union tra queste storie è l’essere ognuna dedicata a un protagonista della Storia del ‘900, nella fattispecie Martin Luther King, Gandhi, Anna Frank, Salvatore Giuliano, Florence Nightingale e Salvo D’Acquisto.

Dato il pubblico di riferimento delle riviste committenti, di dichiarata ispirazione cattolica, i racconti, oltre a quello dell’intrattenimento, hanno anche degli evidenti intenti didattici e divulgativi, che però non scadono mai nel didascalico e che vengono in ogni caso trascesi dalla perizia grafica e dall’eleganza del segno di Micheluzzi, qui nel pieno della propria maturità artistica.

Tra tutti meritano una menzione quello dedicato ad Anna Frank, colorato dal disegnatore, dove la prosa di Mino Milani tocca vertici di poesia, e quello su Salvatore Giuliano, scritto dallo stesso Micheluzzi, che si ritrae anche nella figura dell’intervistatore, in un interessante esempio di metanarrazione. Le storie più deboli ci sono sembrate quelle scritte da Raoul Traverso, in particolare Florence Nightingale e Salvo d’Acquisto, che si adagiano a volte in una facile retorica.

Ovviamente la maggiore attrattiva del volume è il poter godere – ancora una volta – dell’arte di Micheluzzi, con la sua elegante e inconfondibile linea chiara, la maestria compositiva e la capacità di destrutturare e liberare la gabbia del racconto a seconda di quello che sta narrando, restando sempre perfettamente chiaro e leggibile. Citiamo, a titolo di esempio, la splash page che apre la storia di Anna Frank, perfettamente rappresentativa del talento e della padronanza tecnica di Micheluzzi.

I colori sono stati restaurati dalla figlia dell’artista, Agnese Micheluzzi, evitando così il fastidioso effetto scansione che talvolta contraddistingue prodotti analoghi, anche se la colorazione digitale come spesso accade appiattisce e uniforma eccessivamente la resa grafica delle illustrazioni.

Abbiamo parlato di:

Personaggi famosi

Attilio Micheluzzi, Mino Milani, Raul Traverso (Roudolph)

Edizioni NPE, novembre 2025

216 pagine, cartonato, bianco e nero e colori – 25,00 €

ISBN: 9788836272891