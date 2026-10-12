Il marketing silenzioso di Clayface

Clayface

A ormai una quindicina di giorni dall’uscita nelle sale, Warner Bros. Discovery e DC Studios continuano la campagna promozionale della pellicola di James Watkins basata sul villain di Batman. Come avevamo accennato in occasione del trailer finale, la campagna promozionale continua a mantenersi “sotto i radar”, puntando in primis sui social media e su singole iniziative legate alla pellicola, lasciando da parte le partnership di un certo peso e le costose promozioni rispetto ad altri film tratti da materiale sui supereroi.

Una delle singole iniziative di rilievo, ideata per spingere la pre-vendita dei biglietti, è quella che vede coinvolta Fandango, principale piattaforma dedicata al cinema, con il popolare videogioco PUBG Mobile, in cui è possibile ottenere un avatar esclusivo di Clayface e la relativa cornice (utilizzabili per 7 giorni) acquistando un biglietto per la pellicola.

A parte questo, la campagna marketing è, come dicevamo, molto attiva sui social media, con l’account ufficiale della piattaforma X che continua a postare numerosi promo brevi dedicati al film, puntando in particolare sul volto del protagonista Matt Hagen (Tom Rhys Harries) e sul fattore Psychological Body-Horror su cui è costruita la pellicola. Nonostante la presenza di pochi follower, poco sopra i 15000, la partecipazione è comunque costante da parte degli utenti, e il profilo stesso cerca di coinvolgerli in maniera più attiva ripostando le loro opinioni e aspettative sul film, cercando quindi di smuovere in questo modo chi è al momento solo incuriosito dal progetto e non sa bene cosa si trova davanti.

Avengers: Doomsday

Discorso differente invece per la pellicola Marvel Studios che, a ormai quasi due mesi dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, continua a macinare iniziative e partnership, in attesa di un final trailer che potrebbe essere ormai imminente.

Negli Stati Uniti la catena di venditori internazionali di caffè e ciambelle Dunkin’, ha annunciato una collaborazione con la major per una linea in edizione limitata ispirata alla pellicola che comprende bevande, ciambelle e articoli da collezione ispirati ai personaggi, disponibili presso i loro punti vendita aderenti in tutto il Paese, che partirà nei primi giorni di novembre.

Tra le bevande che saranno presenti sui menù e facenti parte di questa campagna sono da citare Iced Captain’ccino, un Espresso con aroma di caramello e latte al caffè, leggermente frullati e serviti con ghiaccio, ispirato a Capitan America, a cui si aggiunge Clobbered Cloud Latte, un altro Espresso, latte intero e aroma di cioccolato bianco tostato, con una copertura di Cold Foam al gusto di crema di biscotti (Cookie Butter) e granella di biscotto, ispirato all’amabile Cosa dagli occhi blu.

Vi sono poi Wakandan Daydream Refresher ai frutti di bosco e clementina, aroma di lampone e bevanda all’avena, con una copertura di Cold Foam al gusto di marshmallow viola, la limonata Optic Blast Lemonade dal gusto dolce-acidulo arricchita con aroma di lampone blu, a cui si aggiunge la bevanda Doom’s Orders Energy.

Quanto alle ciambelle, queste comprendono Doomsday Donut, ovvero una Brownie Batter Donut (ciambella con impasto al brownie), con glassa al cioccolato e granella colorata verde e al cioccolato basata sul malvagio villain del film. Infine, da segnalare Avenging Donut, una ciambella ripiena di crema allo zucchero filato, con glassa alla vaniglia e granella rossa, gialla e blu e i MunchkinsDoomsday & Avenging ai gusti di cioccolato glassato e latticello.

La promozione della pellicola passa ovviamente anche attraverso spot mirati, che puntano a richiamare l’attenzione del pubblico sul godersi appieno lo spettacolo nelle sale. A questo proposito, interessante il promo dei giorni scorsi che invita a spegnere i cellulari durante la visione, soprattutto perché vede protagonisti gran parte del cast, con in primo piano l’attrice Florence Pugh, in questi giorni al centro dell’attenzione per la bellissima serie limtata Netflix La valle dell’Eden.

A prendere parte attivamente alla campagna marketing è anche l’attore Robert Downey Jr. attraverso il suo Happy Products, marchio di caffè co-fondato dall’attore insieme all’esperto di beni di consumo Craig Dubitsky nel 2024. In occasione dell’uscita, Happy Products sta collaborando con i Marvel Studios a una nuova iniziativa di promozione incrociata per la pellicola con diverse lattine di caffè del marchio che saranno decorate con le immagini di membri degli Avengers, degli X-Men e del Dottor Destino che gli acquirenti potranno collezionare.

Nel frattempo, al New York Comic-Con, nell’annunciare una collaborazione con Marvel Comics, Magic The Gathering ha svelato che i fan che vedranno Avengers: Doomsday nel weekend di apertura in formato Infinity Vision presso i cinema della catena Regal riceveranno un’esclusiva carta di Magic: The Gathering raffigurante il Dottor Destino.