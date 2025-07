FilmMakers al chiostro 2011, le premiazioni della serata finale

Il festival, iniziato il 12 luglio con la proiezione dei lavori realizzati con il contributo del Premio di Qualità Banca FriulAdria – Crédit Agricole, tra cui l’opera 27:51 di Dalila Rovazzani e Giovanni Munari vincitori della passata edizione, si è concluso martedì 23 agosto durante la quale sono state premiate le varie sezioni di Filmmakers al chiostro.

Miglior cortometraggio Io sono qui, del giovane regista sardo Mario Piredda è l’opera audiovisiva vincitrice della sezione cortometraggi del Festival Filmmakers al Chiostro 2011. Il cortometraggio scelto dal pubblico, è stato premiato nel corso della serata conclusiva presso ex chiostro di San Francesco a Pordenone. Il Festival, organizzato dalla Mediateca Pordenone di Cinemazero, nell’ambito dell’Estate in Città del Comune di Pordenone e con il sostegno di Banca FriulAdria – Crédit Agricole, mira a dare visibilità ai giovani video maker di tutta Italia.

Migliore video-animazione Don’t worry di Giacomo Agnetti, vincitrice del Premio di Qualità Banca FriulAdria – Crédit Agricole, per la valorizzazione dei giovani talenti. La banca fornisce ai vincitori un supporto in denaro per poter realizzare un nuovo prodotto multimediale, atto a promuovere il patrimonio culturale friulano.

Il video vincitore era stato presentato al pubblico il 9 agosto, durante l’originale trasferta di Filmmakers a Piancavallo, nella serata dedicata alle stelle e al CinemaZeroBudget. La video-animazione del giovane Giacomo Agnetti è stata realizzata utilizzando varie tecniche di animazione, ma senza l’ausilio di sofisticati effetti speciali particolarmente costosi.La giuria composta da Sara Pavan (curatrice della sezione video animazioni) quest’anno poteva vantare un presidente d’eccezione: Pierre Bourrigault .

Durante la manifestazione il pubblico ha potuto vedere la sua ultima opera, Jazz’r Combo, un progetto video-musicale di Pierre Bourrigault e Lorenzo Tomio, in cui l’arte e la musica interagiscono tra di loro creando effetti sensoriali e allusivi di forte impatto.

La scelta di premiare il giovane Agnetti è stata giustificata da Bourrigault per il ritmo, la fluidità e il costo esiguo senza intaccare la resa qualitativa del prodotto finale. Caratteristiche apprezzabili e da non sottovalutare quando si realizza una video-animazione di alto livello.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri premi tra cui la Menzione speciale Scrivere di cinema per l’opera in grado di raccontare il mondo dei giovani al cortometraggio Tiro a vuoto, del regista Roberto Zazzara, autore di documentari e fiction per Rai, Mtv, Mediaset. Una storia di bullismo che diventerà protagonista alle premiazioni, nell’ambito di pordenonelegge.it, di Scrivere di cinema – Premio Alberto Farassino, il concorso di critica cinematografica per i giovani promosso da pordenonelegge.it, Cinemazero e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, in collaborazione con MYmovies.it.

Il corto Tiro a vuoto sarà infatti proiettato per gli studenti delle scuole durante le premiazioni e recensito dai finalisti della sezione biennio del concorso.

