“Il diario a fumetti del mio tumore”: 8 – Altre dosi

18 Ottobre 2025
di
Altro che guerrieri e battaglie: la verità è che il malato ha ben poco da combattere, deve solo sperare che il suo corpo resista e non servano "Altre dosi".
Giuliano Cangiano, da vent’anni nel mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione, sta affrontando in questo momento della sua vita un evento come quello della malattia. E per affrontarlo ha intrapreso un suo diario a fumetti, aperiodico, del suo tumore. Un progetto non progettato che racconta la sua esperienza personale con il cancro, un percorso iniziato la scorsa estate e, fatalmente, ancora in corso.

È attiva anche una raccolta fondi dal basso per autofinanziare il fumetto e per compensare i problemi lavorativi causati dal tumore e dalle cure che ne conseguono. Il crowdfunding andrà avanti finché l’autore non sarà uscito dal percorso di cura e finché il fumetto non sarà completo e rappresenta un modo pratico ed efficace per sostenere l’iniziativa.

Il mercato del lavoro ti vuole performante, il tumore no. Soprattutto se sei un libero professionista e se ogni giornata si basa sulla tua capacità di essere sul campo, affrontare progetti nuovi, immergerti e integrarti nella produzione e nella vendita dei tuoi servizi. Le giornate buone diventano un bene sempre più raro e prezioso, particolarmente nei periodi più intensi di terapia e cura.

Questo è il link al crowdfunding su GofundMe: gofund.me/624e7837

Episodio 8 – Altre dosi

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21

Tutti gli episodi sono distribuiti gratuitamente anche sui canali social dell’autore, attraverso una newsletter su Substack e, in PDF, sul sito di Altrinformazione.

Kanjano

Kanjano

(Collaboratore esterno) Nome d'arte di Giuliano Cangiano, illustratore e direttore artistico dello Studio Shamun. Ha collaborato con L'Unità, Il Corriere della Sera e la Revue Dessinée. È stato direttore delal rivista Mamma! Se ci leggi è giornalismo, ​​se ci quereli è satira e ha pubblicato per BeccoGiallo Ilva, Comizi d'Acciaio con il giornalista Carlo Gubitosa e l'antologia Sostiene Sankara. Collabora come colorista e letteralista con Panini e Salani.

