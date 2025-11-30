Remoto caso home

“Il diario a fumetti del mio tumore”: 9 – Remoto caso

30 Novembre 2025
e
"Vorrei che il mio racconto portasse il testimone di un cammino che si può compiere".
Leggi in 1 minuto
Vai all'articolo

Giuliano Cangiano, in arte Kanjano, da vent’anni nel mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione, sta affrontando in questo momento della sua vita un evento come quello della malattia. E per affrontarlo ha intrapreso un suo diario a fumetti, aperiodico, del suo tumore. Un progetto non progettato che racconta la sua esperienza personale con il cancro, un percorso iniziato la scorsa estate e, fatalmente, ancora in corso.

È attiva anche una raccolta fondi dal basso per autofinanziare il fumetto e per compensare i problemi lavorativi causati dal tumore e dalle cure che ne conseguono. Il crowdfunding andrà avanti finché l’autore non sarà uscito dal percorso di cura e finché il fumetto non sarà completo e rappresenta un modo pratico ed efficace per sostenere l’iniziativa.

Il mercato del lavoro ti vuole performante, il tumore no. Soprattutto se sei un libero professionista e se ogni giornata si basa sulla tua capacità di essere sul campo, affrontare progetti nuovi, immergerti e integrarti nella produzione e nella vendita dei tuoi servizi. Le giornate buone diventano un bene sempre più raro e prezioso, particolarmente nei periodi più intensi di terapia e cura.

Questo è il link al crowdfunding su GofundMe: gofund.me/624e7837

Diariofumettitumore home

Episodio 9 – Remoto caso

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20

Tutti gli episodi sono distribuiti gratuitamente anche sui canali social dell’autore, attraverso una newsletter su Substack e, in PDF, sul sito di Altrinformazione.

la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Kanjano

Kanjano

(Collaboratore esterno) Nome d'arte di Giuliano Cangiano, illustratore e direttore artistico dello Studio Shamun. Ha collaborato con L'Unità, Il Corriere della Sera e la Revue Dessinée. È stato direttore delal rivista Mamma! Se ci leggi è giornalismo, ​​se ci quereli è satira e ha pubblicato per BeccoGiallo Ilva, Comizi d'Acciaio con il giornalista Carlo Gubitosa e l'antologia Sostiene Sankara. Collabora come colorista e letteralista con Panini e Salani.

Commenta:

Your email address will not be published.

H1
Precedente

“Il diario a fumetti del mio tumore”: 8 – Altre dosi

Ultimi articoli