Daredevil #2 (Soule, Garney, Sudzuka)

In quest’albo la saga intitolata “Chinatown” entra nel vivo: Daredevil, tornato a New York, si trova ad affrontare non solo Diecidita, carismatico leader di un culto e al contempo potente signore del crimine, ma anche la Mano, malvagio ordine ninja. Tra i vari aspetti che contraddistinguono il Daredevil post-Secret Wars di Charles Soule e Ron Garney, uno dei più innovativi è l’introduzione di Blindspot, giovane spalla dell’eroe, la cui vera identità è quella un immigrato cinese clandestino privo di tutti i vantaggi legati alla cittadinanza americana. Soule mette inoltre a frutto la propria esperienza di avvocato ponendo Matt Murdock nelle inedite vesti di pubblico ministero, in grado di perseguire legalmente i criminali . L’approfondimento delle tematiche sociali sembra dunque caratterizzare questo nuovo corso, che indaga nell’insofferenza della comunità di Chinatown e al contempo colloca i protagonisti all’interno di conflitti interessanti. Lo sceneggiatore decide di abbandonare il clima che si respirava durante la gestione di Mark Waid, realizzando storie oscure, debitrici piuttosto di cicli classici di autori quali Frank Miller. Molto convincente dal punto di vista grafico la prova di Ron Garney, artista capace di reinventare il proprio stile e realizzare pagine di grande dinamismo e sinteticità. Le sue tavole sono impreziosite dai colori di Matt Milla, che ne esalta i contrasti rendendo particolarmente evidenti i riflessi bianchi e gli elementi in rosso.

Abbiamo parlato di:

Daredevil #2 (Devil & i Cavalieri Marvel #53)

Charles Soule, Ron Garney, Goran Sudzuka

Traduzione di Luigi Mutti

Panini Comics, luglio 2016

48 pagine, brossurato, colori – 2,90 €

ISSN: 977224095590760053