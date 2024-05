Rider Comics presenta “Gli Scapestrati della Linea Gotica”

Comunicato stampa

Estate del 1944, Mediavalle e Garfagnana. Le vite di cinque ragazzi si intrecciano in modo parallelo agli avvenimenti che prendono corpo intorno a loro: ognuno di noi ha una guerra che ci minaccia da lontano, come una grande nuvola grigia, ed è proprio nelle piccole cose che troviamo un motivo di resistenza.

Gli Scapestrati della Linea Gotica, scritto da Diletta Giotti e disegnato da Giulia Iori ed edito da Rider Comics, è realizzato nell’ambito del progetto Il Racconto della Resistenza Oggi dell’Associazione Artespressa, con il sostegno della Regione Toscana, per promuovere nuove modalità di raccontare un periodo difficile della storia italiana alle nuove generazioni.

Proprio a un pubblico di ragazzi è rivolto il fumetto, ma può essere apprezzato anche da un pubblico più ampio interessato alla narrativa storica e alle storie di crescita personale.

Le autrici

Diletta Giotti nasce l’11 maggio 1999 a Siena e fin dai primi anni si appassiona alla lettura. Intraprende il suo percorso scolastico anticipatamente con la “primina” e in terza media inizia gli scambi interculturali, che le consentono di studiare teatro negli Stati Uniti. Gli studi all’estero, nello specifico Irlanda e Inghilterra, continuano anche per i primi quattro anni di liceo classico. Dopo la maturità s’iscrive a Scienze umanistiche per la Comunicazione a Firenze, laureandosi nell’aprile 2021. Conclude il suo percorso scolastico nel giugno 2023 con il corso biennale di Sceneggiatura per fumetto alla Scuola Internazionale di Comics, nella sede di Firenze. In parallelo alla scrittura riveste il ruolo di ufficio stampa, sempre per case editrici di fumetti.

Giulia Iori – Classe 1995, nasce a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Diplomata all’Istituto Artistico “Paolo Toschi” di Parma, indirizzo di grafica, si specializza poi in fumetto e colorazione digitale frequentando la Scuola Internazionale di Comics Reggio Emilia, per la quale ora tiene corsi di disegno per bambini e ragazzi. Fumettista ed illustratrice freelance, nel 2018 inizia a collaborare con Amianto Comics e diverse realtà indipendenti. Nel 2021, grazie alla casa editrice MIMebù, inizia il suo percorso come illustratrice di libri per bambini e ragazzi con Il Club degli Insolenti e Operazione Civette. Pubblica Il sorriso telefonico, un inchiesta a fumetti sulla rivista Revue Dessinée Italia n. 3 nel 2022. Avvia inoltre alcune collaborazioni sul suo territorio come, ad esempio, Scintille, albo illustrato di conversazioni tra volontari di AUSER Reggio Emilia.

Gli Scapestrati della Linea Gotica

Diletta Giotti, Giulia Iori

Rider Comics, 2024

84 pagine, brossurato, mezzatinta – 16,00 €