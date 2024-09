Coraggio e tenacia ne “L’isola misteriosa” di Nizzi e Caprioli

Nel 1865, cinque prigionieri nordisti e un cane fuggono, a bordo di un pallone aerostatico, dalla città di Richmond. Dopo essere stati in balia di una forte tempesta, giungono su un’isola (ribattezzata “Lincoln”) all’apparenza disabitata dove cominciano una nuova vita, non esente però da pericoli e misteri.

Con l’adattamento a fumetti del romanzo omonimo di Jules Verne, realizzato da Claudio Nizzi e Franco Caprioli, continua l’ottima riproposizione in volume dei classici dell’avventura pubblicati a puntate da “Il Giornalino“, in cui ancora una volta a risaltare sono le impeccabili tavole del disegnatore.

Accompagnato dai testi di Nizzi, che in maniera lineare ma mai noiosa descrive la tenacia di cinque uomini nel portare avanti una nuova esistenza, sfruttando il proprio ingegno senza mai darsi per vinti di fronte alle avversità, Caprioli fa sue le atmosfere di Verne regalando ai lettori pagine in cui è chiaro l’omaggio nei confronti delle illustrazioni che in origine erano parte integrante delle prime edizioni del romanzo.

Tra animali esotici, caverne e pozzi misteriosi, Caprioli si fa ammirare per la completezza dei suoi disegni e per l’uso dei colori, mai così vividi e utili nel tratteggiare i luoghi attraversati dai protagonisti.

L’isola Misteriosa è un altro tassello emozionante della grande avventura a fumetti, un’opera con un obiettivo fortemente pedagogico e istruttivo, elementi questi che ne fanno apprezzare a distanza di anni ancora di più la lettura.

Abbiamo parlato di:

L’isola misteriosa

Claudio Nizzi, Franco Caprioli

NPE, 2024

96 pagine, cartonato, colori – 18,90 €

ISBN: ‎ 978-8836272129