Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Matteo Casali per l’occasione rispolverò il suo passato da autore unico per una storia ovviamente pulp grondante sangue, disegnata su due pagine affiancate.

Family Gore – Matteo Casali

Galleria

Biografia

Matteo Casali fa il suo esordio, insieme a Giuseppe “Cammo” Camuncoli, sulle pagine della serie Bonerest, pubblicata poi anche negli Stati Uniti dalla Image Comics. Ha creato e scritto Quebrada, Silent Dance e Sotto un cielo cattivo e collaborato, tra gli altri, con Coconino Press, Eura, saldaPress e RCS Rizzoli. Ha ripreso l’opera del maestro Hugo Pratt con Gli scorpioni del deserto e scritto La neve se ne frega, adattamento a fumetti del romanzo di Luciano Ligabue.

Collabora con la Sergio Bonelli Editore scrivendo per il Dylan Dog Color Fest e per la serie regolare.

Dal 2003, primo italiano a farlo, scrive diversi albi per DC Comics, come la miniserie Batman Europa e la graphic-novel 99 Days, vincitrice dello Spinetingler Award 2012 come Best Crime Comic. Nel 2009 realizza storie per What If? Astonishing X-Men (in cui uccise tutti gli X-Men! Se volete saperne di più leggete questa sua testimonianza – ndr) e per Iron Man: Titanium: TITANIUM per la Marvel Comics.

Insieme ad Alessandro Apreda, è il fondatore del Progetto Radium, realtà editoriale che ha finanziato con successo i quattro progetti presentati attraverso una piattaforma di crowdfunding, tra i quali Quebrada e Zeroi, quest’ultimo scritto insieme a Tuono Pettinato.

È stato ed è docente di Sceneggiatura e Storytelling presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e le sedi della Scuola Internazionale di Comics di Firenze e Reggio Emilia, della quale è co-fondatore e Direttore Creativo.

Ha vinto il Premio Carlo Boscarato 2012 come Miglior Sceneggiatore e il il Romics d’Oro 2017. (da scuolacomics.com/docente/matteocasali)