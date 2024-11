Annunciati i vincitori dei Lucca Comics Awards 2024

Nel suggestivo scenario del Teatro del Giglio di Lucca, il 31 ottobre si è conclusa la serata di premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2024, uno degli eventi più attesi nel panorama internazionale del fumetto, del gioco e dell’intrattenimento, che ha visto protagonisti i talenti del fumetto, del gioco e del mondo dell’illustrazione per bambini e ragazzi.

Nella giuria dei Lucca Comics Awards 2024 erano presenti: Francesca Ghermandi, autrice e vincitrice del Gran Guinigi per il miglior disegno nel 2023; Marco Nucci, autore e vincitore del Gran Guinigi per il miglior fumetto breve o raccolta nel 2023; Michela “Sonno” Rossi, autrice e vincitrice del Gran Guinigi per un’iniziativa editoriale – “Premio Stefano Beani” nel 2023; Ilaria Ravarino, giornalista per Il Messaggero; Pio Corveddu, membro dello Staff Culturale del festival.

A seguire, i premiati nelle rispettive categorie:

Gran Guinigi

Miglior fumetto breve o raccolta: Odio l’estate di Kalina Muhova (Rulez)

Miglior serie: Hirayasumi di Keigo Shinzo (Edizioni BD / J-Pop)

Miglior disegno: Tradd Moore per Doctor Strange alba e tramonto (Panini Comics)

Miglior sceneggiatura: Kate Beaton per Ducks (Bao Publishing)

Iniziativa editoriale – Premio Stefano Beani: Aula alla deriva di Kazuo Umezu (Star Comics)

Miglior esordiente: Valentine Cuny-Le Callet per Perpendicolare al sole (Coconino Press)

Premio Self Area: Storiebrutte per La testa del principe nero di Girelli e Kirchmayr

Premio generazioni bambini 6-12 anni: Magia di sale di Hope Larson e Rebecca Mock (Tuné)

Yellow Kid

Fumetto dell’anno: Metax di Antoine Cossè (Add Editore)

Autrice / autore dell’anno: Tayo Matsumoto per Tokyo Higoro (J-Pop)

Il premio Maestro del Fumetto, che dà l’opportunità di realizzare un autoritratto che verrà esposto all’interno della collezione permanente delle Gallerie degli Uffizi, nella mostra “Fumetti nei musei – Gli autoritratti degli Uffizi” a cura di Mattia Morandi e Chiara Palmieri, quest’anno è stato assegnato a Paolo Eleuteri Serpieri.

Project Contest: Leonardo Fantini per Vertice estremo.

Menzione speciale: Mahasen Al-Khatib