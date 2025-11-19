Andrew Stanton: “Toy Story 5 una esplorazione esistenziale”

Intervistato da Empire Magazine, il regista Andrew Stanton ha parlato del quinto capitolo del franchise Pixar, sottolineando che la pellicola prenderà atto di un problema esistenziale riguardante i giocattoli e le nuove generazioni.

Onestamente, non si tratta tanto di una battaglia quanto della presa di coscienza di un problema esistenziale: che nessuno gioca più con i giocattoli. La tecnologia ha cambiato la vita di tutti, ma ci chiediamo cosa significhi per noi e per i nostri figli. Non possiamo farla franca facendo della tecnologia il cattivo.

Il regista ha poi spiegato che il concetto di tempo nel film è incarnato da Lily-pad, un tablet, ma che ovviamente ci saranno anche i personaggi originali, con alcune variazioni, come un intero esercito di Buzz, noti come i Multi-Buzz.

Il nuovo capitolo inoltre sarà una ulteriore evoluzione del franchise, in linea con quella dei bambini nel mondo.