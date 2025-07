11 storie Disney per ricordare Massimo Marconi

Topolino e il mistero del Mundial

disegni di Massimo De Vita (Topolino #1584, 1986)

In occasione dei Mondiali di Calcio del 1986, Topolino pubblicò una storia ad hoc – come fatto con le edizioni precedenti e successive – firmata proprio da Marconi. Lo sceneggiatore scrisse una trama ambiziosa, nella quale venne utilizzata la macchina del tempo dei professori Zapotec e Marlin per fare indagare Topolino e Pippo sulla scelta del CT della Nazionale italiana di far entrare in campo Gianni Rivera solo negli ultimi 8 minuti della finale dei Mondiali del 1970, che si erano svolti in Messico proprio come quelli del 1986.

La sceneggiatura giocò abilmente proprio su questa comunione di Paese ospitante tra le due edizioni, muovendosi in bilico tra passato e futuro con un escamotage molto simpatico e intrigante.

Ulteriore particolarità della storia erano i tre finali alternativi, ideati su spunto di tre guest star: il CT della Nazionale italiana Enzo Bearzot, il calciatore tedesco Karl Heinz Rummenigge e l’ex Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, che nelle successive ristampe sono stati sostituiti da Zio Paperone, Archimede e Pico de Paperis.

Per i disegni di De Vita valgano le considerazioni di cui sopra, con una nota di merito per le caricature dei tre illustri ospiti e per la puntuale rappresentazione dello stadio Azteca di Città del Messico.