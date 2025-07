X-Men – 50 anni mutanti: Contest creativo! [CHIUSO]

Anche per questo speciale dedicato al 50° anniversario della nascita degli X-Men la Panini Comics, come già in passato, ci ha supportato per un contest “creativo”.

In palio vi saranno:

– volumi editi da Panini Comics

– pubblicazione sul sito www.lospaziobianco.it alla conclusione dello Speciale X-Men: 50 anni mutanti.

REGOLAMENTO E PREMI

Scrivete il vostro commento su una storia o saga degli X-Men che vi è piaciuta o vi ha colpito di più. Che sia una breve analisi, un ricordo d’infanzia, un’analisi ragionata o un commento che nasce dal cuore…

Trasformatevi in “critici” per un giorno e proponeteci le vostre impressioni .

I migliori tre, scelti in maniera insindacabile dalla redazione de LoSpazioBianco.it , saranno pubblicati sulle nostre pagine e gli autori vinceranno alcuni volumi Panini.

Al primo miglior commento invieremo:

MARVEL OMNIBUS “GLI INCREDIBILI X-MEN 1” (ristampa)

X-MEN FIRST CLASS 1-5 – 100% MARVEL

Al secondo miglior commento invieremo:

X-MEN DELUXE PRESENTA 215 Variant cover – Sticker cover personalizzabile

X-MEN 1 SPECIALE XX ANNIVERSARIO

MARVEL GOLD X-MEN VENDICATORI LEGAMI DI SANGUE

X-MEN DELUXE 200 Edizione con taccuino

Al terzo miglior commento invieremo:

MARVEL SEASON ONE X-MEN

I NUOVISSIMI X-MEN 1 Variant cover

GLI INCREDIBILI X-MEN 279 (MARVEL NOW 1) Variant cover

Inviate il vostro pezzo a redazione@lospaziobianco.it (con oggetto: recensione XM50) indicando nome, cognome e indirizzo.

Il commento può essere spedito in allegato nel formato che preferite.

Termine ultimo per l’invio dei pezzi è il 18 ottobre; i pezzi saranno poi pubblicati sul nostro sito il giorno 25 ottobre.