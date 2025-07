CONCORSO LOSPAZIOBIANCO/PANINI COMICS: IL PRIMO VENDICATORE [CHIUSO]

Finito un concorso su Capitan America, pronti per uno nuovo?

Concluso il primo contest (sotto i vincitori), uscito in occasione del “compleanno” di Steve Rogers, LoSpazioBianco.it e Panini Comics mettono in palio nuovi premi per festeggiare l’uscita del film dedicato al “primo vendicatore”.

Diretto da Joe Johnston e interpretato da Chris Evans, Capitan America accompagnerà i Marvel Fans direttamente al film degli Avengers, programmata per il 2012.

Per tutti coloro che correranno al cinema abbiamo pensato a un concorso speciale, che mette in palio volumi di lusso editi da Panini Comics.

REGOLAMENTO E PREMI

Scrivete la vostra recensione de Capitan America – Il primo vendicatore!

Trasformatevi in “critici cinematografici” per un giorno e proponeteci le vostre impressioni sul film in forma di recensione.

La migliore, scelta in maniera insindacabile dalla redazione de loSpazioBianco.it , sarà pubblicata sulle nostre pagine , e l’autore vincerà i seguenti volumi Panini Comics:

Io sono Capitan America (volume celebrativo, cartonato, 300 pagine, valore 29,90€)

100% Marvel Best: Capitan America: Operazione Rinascita (valore 20€)

Ristampa Capitan America (spillato) 1-2-3 (valore 13,50€)

Inviate la vostra recensione a concorso-capitan-america@lospaziobianco.it indicando nome, cognome e indirizzo. La recensione può essere spedita in allegato nel formato che preferite.

SCADENZA

Il concorso è valido fino a mezzanotte del 1 agosto.

CONCORSO “NATO IL 4 LUGLIO”

Ecco i vincitori del precedente concorso!

Primo classificato: Matteo Chiarello (Torino)

Secondo classificato: Claudio Crimi (Bologna)

Presto si vedranno recapitare a casa i loro premi!

Queste le risposte alla domande del precedente concorso:

1) In che albo (numero e data albo originale americano) Steve Rogers decide di assumere l’identità di Nomad lasciando lo scudo di Captain America? E chi è il letterista dell’albo in questione?

Captain America vol. 1 n° 180 del dicembre 1974; il letterista è Tom Orzechowski

2) Quanto era prezzato in copertina il n.100 dell’Aprile 1968 di Captain America?

12 cent.

3) La prima ristampa USA di Captain America vol.5 n.25 che differenza riportava nel titolo in copertina rispetto all’originale?

La ristampa riporta in “chiaro” il titolo “The Death of the dream” invece che integrato nel disegno

4) A quale cover (numero e data albo originale americano), e di quale disegnatore, è ispirato il manifesto ufficiale del film “Captain America: The First Avenger” (vedi immagine a fianco)?

Captain america vol. 5 n° 4 dell’aprile 2005; l’autore è Steve Epting.

5) Quale altro film diretto da Joe Johnston (regista di Captain America: The First Avenger) è tratto da un fumetto?

“The Rocketeer”

6) Anche Jennifer Connelly non è nuova ai film tratti da fumetti: a qualche pellicola ci riferiamo?

“Hulk” di Ang Lee.