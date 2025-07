WE3 di Morrison e Quitely, la Disney che mostra le zanne

“Le cose nuove in uscita quest’estate”, dice Morrison ai microfoni di Popimage , nel 2004, “sono state pesantemente influenzate dal tempo che ho trascorso a Hollywood e in Giappone, dalle fiabe, da Miyazaki, dalla Pixar e da Dennis Potter ”.

WE3, uscito prima in albetti nel 2004 e raccolto in trade paperback l’anno successivo, è probabilmente l’esempio più felice di questo connubio di influenze e, forse, l’opera autocontenuta più compiuta del Grant Morrison degli anni Zero. Il team responsabile di questo piccolo gioiello, un “all-Scots-star” che vede Frank Quitely alle matite e Jamie Grant agli inchiostri digitali e ai colori, offre la prova generale (e, per molti versi, forse superiore, vista e considerata anche la mole di pagine meno numerosa di questo volume) del successivo All Star Superman.

Le prime idee per WE3 risalgono al 1999, quando a Morrison viene sottoposta da Shelly Roeberg (oggi nota come Shelly Bond, dopo il matrimonio con Philip, disegnatore di Kill Your Boyfriend), editor Vertigo fin dalla nascita dell’etichetta, un’illustrazione che mostrava tre assassini ipertecnologici, interamente coperti da tute e da elmetti, mentre effettuano un colpo. “Per quanto gli assassini in quelle pagine fossero umani”, dice Morrison , “per qualche motivo rimasi colpito da una potente immagine dei killer che si tolgono gli elmetti per rivelare tre animaletti nervosi e preoccupati. Non ho proprio idea da dove venisse tutto questo e perché lo trovassi così avvincente e coinvolgente da tornarci sopra di continuo, ma questa è la genesi della storia, e l’eco dell’idea originale si ritrova nelle prime 13 pagine del numero 1”.

La storia è un rimaneggiamento del topos disneyano (e non solo) degli animali in fuga condito con una patina horror e sci-fi e un forte sentimento animalista e antimilitarista. Il punto di vista è quello degli animali, soluzione narrativa piuttosto nuova e interessante, e affrontata da Morrison con passione e precisione. Si tratta, di fatto, di un Animal Man 2.0, dove le tematiche animalistiche sono portate alle più estreme, dolorose e orrorifiche conseguenze.

Al di là infatti della sovrastruttura fantascientifica (e fantapolitica, per certi versi), la storia è caratterizzata da un realismo estremo nell’azione e nella psicologia degli animali protagonisti. Morrison si documenta a fondo sul modo di pensare degli animali , e la cosa si riflette in maniera netta nel linguaggio degli animali stessi. Ben cinque anni prima dell’Up della Pixar, infatti, Morrison intuisce le potenzialità di dotare i tre animali di apparecchi in grado di “proiettare” una sorta di voce elettronica (“un po’ come Stephen Hawking, ma più spaventosa”, dice Morrison a Newsarama) che dia luogo ai semplici pensieri dei protagonisti. Cane, gatto e coniglio esprimono concetti e istinti primari attraverso le parole, tradotte in un inedito linguaggio stile SMS, in modo sostanzialmente differente l’uno dall’altro. A tal proposito Morrison dice infatti che “i cani sono ‘migliori’ nella comunicazione, e gli uomini li comprendono meglio dei gatti e dei conigli, quindi il cane è quello che ovviamente prova a forzare i concetti umani esprimendoli con un linguaggio semplice. La gatta è interessata solo alla sua visione del mondo, che vede lei al centro dell’universo, e generalmente prova a esprimere un’unica, semplice idea: ‘Non ti avvicinare!’”.

Ma ciò che rende WE3 un gioiello, senza dubbio, è lo storytelling. Con Frank Quitely più in forma che mai, il disegno stesso diventa l’effetto speciale. La narrazione grafica è “frattale”, si frammenta in centinaia di piccoli pannelli, di close-up, di dettagli estremi; le vignette assumono forme inedite e sempre più irregolari, rendono la lettura frenetica, veloce e mozzafiato, mostrando infine in concreto quell’effetto di “manga all’occidentale” che Morrison sta da tempo provando a ottenere. Grosso contributo è offerto anche dai colori di Jamie Grant, che Morrison definisce colorazione a là Toy Story, che contribuiscono a creare nel lettore la sensazione di stare assistendo ad un vero e proprio blockbuster della Pixar o dello Studio Ghibli (i riferimenti a Miyazaki, a partire dal Dottor Trendle, modellato sull’aspetto del Maestro giapponese, non si contano), ma in chiave dark e oscura.

Storia, disegni e colori sono fusi in maniera magistrale e si bilanciano e si migliorano a vicenda, cementati dalle lunghe discussioni fra i tre autori, soprattutto in fase di progettazione. La sinergia dei tre scozzesi in questo volume rasenta la perfezione, tanto che è praticamente impossibile riuscire a stabilire chi abbia fatto cosa, anche a fronte di numerose letture. L’ambizione di Morrison per WE3, d’altronde, era fin dall’inizio elevatissima: “volevo fare ai fumetti con animali buffi come protagonisti quello che Alan Moore ha fatto ai fumetti di supereroi con Miracleman” .

WE3 viene nominata a due Eisner Award nel 2005, “Best Limited Series” – vinto poi da DC The New Frontier di Darwyn Cooke – e “Best penciler/inker”, che Frank Quitely vincerà ad ex aequo con John Cassaday (Astonishing X-Men), e ottiene il plauso pressoché generale di pubblico e critica , diventando forse l’esperimento meglio riuscito presso il grande pubblico di Morrison e Quitely, e dettando nuovi standard nella narrazione a fumetti.

