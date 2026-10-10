Tutti i fumetti premiati agli Harvey Awards 2026

I Premi Harvey 2026 si sono svolti nella notte del 10 ottobre al Javits Center, a chiusura della seconda giornata del New York Comic Con 2026. La cerimonia annuale ha celebrato il fumetto in tutta la sua varietà, dai fumetti digitali alle traduzioni internazionali, fino ai libri per tutte le età.

Ecco l’elenco completo dei vincitori dei Premi Harvey 2026:

Fumetto dell’anno

VINCITORE: Absolute Batman Vol. 1: The Zoo di Scott Snyder e Nick Dragotta (DC, in Italia per Panini Comics)

Absolute Martian Manhunter Vol. 1: Martian Vision di Deniz Camp e Javier Rodriguez (DC, in Italia per Panini Comics)

Black Arms to Hold You Up: A History of Black Resistance di Ben Passmore (Pantheon)

Cannon di Lee Lai (Drawn & Quarterly, in Italia per Coconino)

Drome di Jesse Lonergan (23rd Street Books/Macmillan, in Italia a novembre per Tunuè)

The Ephemerata: Shaping the Exquisite Nature of Grief di Carol Tyler (Fantagraphics)

A Garden of Spheres di Linnea Sterte (Peow2)

More Weight: A Salem Story di Ben Wickey (Top Shelf/IDW)

The Once and Future Riot di Joe Sacco (Metropolitan/Holt)

The Weight di Melissa Mendes (Drawn & Quarterly)

Fumetto digitale dell’anno

VINCITORE: The Lycan di Mike Carey, Thomas Jane, David James Kelly e Diego Yapur (Comixology Originals)

In the Real Dark Night di Jimmy Gownley (webcomic)

The Keluarga Cable Ship Company di Mereida Fajardo (UK Digital)

Nap Comix di Rachael Smith (WEBTOON)

Practical Defense Against Piracy di Tony Cliff (webcomic)

Terran Omega: The Ghosts of War di PJ Holden (webcomic)

The World of Lublu di Charbak Dipta (The Charbax Store)

Miglior libro per bambini

VINCITORE: Inbetweens di Faith Erin Hicks (First Second)

A Fishboy Named… Sashimi di Dan Santat (Roaring Brook Press)

The New Girl: First Crush di Cassandra Calin (Scholastic)

Night Chef di Mika Song (Random House Graphic)

Young Shadow & the Watchdogs di Ben Sears (Fantagraphics)

Miglior libro per giovani adulti

VINCITORE: This Place Kills Me di Mariko Tamaki e Nicole Goux (Abrams Fanfare)

Angelica and the Bear Prince di Trung Le Nguyen (Random House Graphic)

Flip di Ngozi Ukazu (First Second)

Good Old-Fashioned Korean Spirit: A Graphic Novel di Kim Hyun Sook e Ryan Estrada (Penguin Workshop)

Hello Sunshine di Keezy Young (Little, Brown Ink)

Miglior manga

VINCITORE: Billy Bat di Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki (Kana/Abrams, in Italia per Planet Manga)

He Rolled Me Up Like a Grilled Squid di Yoshiharu Tsuge (Drawn & Quarterly)

Land di Kazumi Yamashita (Yen Press)

Miss Ruki di Fumiko Takano (NYR Comics)

My Gorilla Family di Iijima Ichiro (Living the Line)

My Life in 24 Frames Per Second di Rintaro (Kana/Abrams ComicArts, in Italia per Bao Publishing)

Miglior libro internazionale

VINCITORE: Nocturnos di Laura Pérez (Fantagraphics, in Italia per Oblomov)

Animan di Anouk Ricard (Drawn & Quarterly)

Buff Soul di Moa Romanova (Fantagraphics)

Mary Pain di Lola Lorente (Drawn & Quarterly)

Tiodora’s Letters: An Enslaved Woman’s Fight for Family and Freedom di Marcelo D’Salete (Fantagraphics)

Witchcraft di Sole Otero (Fantagraphics)

Miglior adattamento da fumetto/graphic novel

VINCITORE: Spider-Noir (Prime Video/MGM+). Basato su Spider-Man Noir (Marvel Comics) di David Hine, Fabrice Sapolsky e Carmine Di Giandomenico

The Boys – Stagione 5 (Prime Video). Basato su The Boys di Garth Ennis e Darick Robertson (Dynamite)

Chainsaw Man – Il film: La storia di Reze (cinema – Crunchyroll/Sony). Basato su Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto (VIZ Media)

Demon Slayer: Infinity Castle (cinema – Crunchyroll/Sony). Basato su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge (VIZ Media)

Invincible – Stagione 4 (Prime Video). Basato su Invincible di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley (Image/Skybound)

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Warner Bros. Games – PS5/Xbox/Switch/PC). Basato su Batman (DC Comics), creato da Bob Kane e Bill Finger

My Hero Academia – Stagione finale (Crunchyroll). Basato su My Hero Academia di Kōhei Horikoshi (VIZ Media)

One Piece – Stagione 2 (Netflix). Basato su One Piece di Eiichiro Oda (VIZ Media)

Peacemaker – Stagione 2 (HBO Max). Basato su Peacemaker (DC Comics, originariamente Charlton), creato da Joe Gill e Pat Boyette

Your Letter (Netflix). Basato su Your Letter di Hyeon A. Cho (WEBTOON/Naver)

Premio Sophie Castille per il fumetto in traduzione

VINCITORE: True Colors: Growing Up Weird in the ’90s di Elise Gravel, tradotto da Montana Kane, pubblicato da Drawn & Quarterly

Heartcore di Štěpánka Jislová, tradotto da Martha Kuhlman, pubblicato da Pennsylvania University Press

Not on Display di Zelba, tradotto da Alice Yang, pubblicato da Helvetiq

Petra Chérie di Attilio Micheluzzi, tradotto da Jamie Richards, pubblicato da Fantagraphics

Witchcraft di Sole Otero, tradotto da Andrea Rosenberg, pubblicato da Fantagraphics

Ingressi nella Hall of Fame:

David Mazzucchelli

Jenette Kahn

Klaus Janson

Frank Miller

Ingressi postumi:

Jerry Robinson

Dick Sprang

Carmine Infantino

Frank Robbins

Denny O’Neil

Dick Giordano

Jim Aparo

Marshall Rogers

Tim Sale