Terzo appuntamento con Nowhere fast di Manuela Santoni, originariamente uscito su Verticalismi.it e accompagnato, come sempre, dalle parole dell’autrice.

Nowhere Fast – dieci anni dopo



Avvicinandomi ai quarant’anni, la vita cambia. Cambiano le prospettive, il modo di stare nel mondo. Eppure alcune cose non sono mai davvero cambiate. La precarietà, ad esempio, è ancora una presenza costante nella mia vita. Non ho ancora raggiunto un equilibrio stabile, né sul piano lavorativo né su quello relazionale.



Da un lato questo è faticoso, dall’altro significa essere ancora in movimento, ancora alla ricerca di una crescita personale e artistica. Ma resta il fatto che molte delle condizioni che denunciavo dieci anni fa sono ancora lì. Manuela Santoni

Nowhere fast – Episodio 3 di Manuela Santoni

Biografia

Manuela Santoni è un’illustratrice e fumettista.

Classe ’88, dopo aver frequentato il Liceo Artistico si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dove nel 2012 si laurea in Storia dell’Arte.

Contemporaneamente frequenta la Scuola Romana dei Fumetti e nel 2013 viene selezionata per il Master annuale di Illustrazione Ars in Fabula a Macerata. Dal 2017 è insegnante presso la scuola Pencil Art di Roma e dal 2022 è docente di Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila.

Ha illustrato Girl R-Evolution (De Agostini, 2016), Storie proprio buffe (Editrice Il Castoro, 2016), Sacerdotesse, Imperatrici e regine della musica (BeccoGiallo Editore, 2018) e Sister Resist (BeccoGiallo Editore, 2021) ed è autrice delle graphic novel Jane Austen (BeccoGiallo Editore, 2017) e Le sorelle Bronte (BeccoGiallo Editore, 2018), mentre nel 2020 pubblica come disegnatrice Mary Shelley (BeccoGiallo Editore). Nel 2022 esce La lettera perduta per la collana Babao di Bao Publishing, mentre nel 2023 pubblica una guida a fumetti sulla città di Roma, 24 ore a…Roma, per 24 ORE Cultura Comics, collana de Il Sole 24 ORE.

I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati negli Stati Uniti, in Germania e in Spagna.

(www.manuelasantoni.com)