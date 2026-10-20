Nasce Comics Report: dal 28 ottobre in edicola con La Stampa e in tutte le fumetterie.

Arriva il 28 ottobre Comics Report, il nuovo mensile di SAE Comics dedicato al fumetto internazionale, diretto da Dario Maria Gulli. Il primo numero, 160 pagine a colori, esce in due edizioni con lo stesso contenuto: in edicola, in abbinamento esclusivo con La Stampa a 3,90 euro più il prezzo del quotidiano, e in fumetteria, distribuito da Manicomix, con una copertina variant dedicata a Tank Girl.

Nel primo numero il manhwa coreano Suicide Club, Tank Girl, Frank Spotnitz di X-Files, il ritorno della EC Comics con Brian Azzarello e un’intervista a Denis Kitchen.

Copertina di Comics Report n. 1, edizione edicola: Suicide Club

Edizione edicola

in abbinamento con La Stampa

Comics Report riprende lo spirito delle grandi riviste che hanno fatto la storia del fumetto, da Heavy Metal a Frigidaire: luoghi in cui leggere storie, conoscere gli autori e capire dove sta andando il linguaggio. Ogni numero alterna fumetti completi, racconti brevi e storie inedite a interviste, reportage e approfondimenti, e affianca ai grandi nomi autori che in Italia non sono ancora arrivati, dalla Corea del Sud a Taiwan fino all’Uruguay.

Comics Report è un progetto voluto e promosso da Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo e amministratore unico di SAE Comics, con l’obiettivo di farne un punto di riferimento nazionale e, progressivamente, internazionale: è già in preparazione un’edizione in lingua inglese, pensata per dialogare con autori e lettori di altri Paesi.

«I magazine di fumetti, un tempo, erano laboratori. Luoghi nei quali si cercava, si sperimentava e, qualche volta, si sbagliava magnificamente. […] Mettere insieme artisti emergenti e grandi nomi non è un incidente editoriale. È il progetto.» Dario Maria Gulli, dall’editoriale del numero 1

L’uscita con La Stampa è una scelta di Alberto Leonardis, presidente di SAE Group: portare il fumetto dentro un grande quotidiano nazionale significa riconoscergli il posto che occupa nella cultura contemporanea e farlo arrivare al pubblico ampio dell’edicola.

Copertina variant di Comics Report n. 1 per le fumetterie: Tank Girl

Variant fumetteria

distribuzione Manicomix

IL PRIMO NUMERO

La copertina dell’edizione in edicola è per Suicide Club del sudcoreano Nam Seunghyeon, un manhwa che intreccia dramma, thriller e atmosfere noir per raccontare chi la società non ha saputo proteggere. L’opera nasce dall’esperienza personale dell’autore, che ne parla in prima persona nel numero, ed è stata premiata in Corea del Sud con il Silver Award del concorso Cheonggang-Daum Kakao (2014) e lo Story Prize della Seoul Book and Contents Fair (2022).

La variant per le fumetterie è dedicata a Tank Girl, l’icona punk nata nel 1988 sulle pagine della rivista britannica Deadline dalla penna di Alan Martin e dalla matita di Jamie Hewlett, poi cofondatore dei Gorillaz. Il magazine ne ripercorre la storia in vista del ritorno del personaggio nelle fumetterie italiane, a dicembre, con SAE Comics.

Dagli Stati Uniti arriva il ritorno della EC Comics, la casa editrice che rivoluzionò il fumetto horror, con Epitaphs from the Abyss, tra i cui autori c’è Brian Azzarello: un horror in cui inquietudine, ironia e critica sociale convivono. Frank Spotnitz, sceneggiatore e produttore di X-Files, racconta invece L’Inferno di Fante, la biografia a fumetti di John Fante, scrittore americano di origine abruzzese, disegnata dal messicano José Hernández: una storia che inseguiva da quasi quarant’anni.

Poi le scoperte. Da Taiwan, Medusa di Jun Chiu rilegge il mito greco dal punto di vista della Gorgone, in una storia senza parole già seguita online da milioni di persone. Dall’Uruguay, Dentro al quadro di Diego Martín Vázquez Martínez apre una finestra su una scena ancora poco conosciuta in Italia.

Completano il numero le short stories di Antonio Vinci dedicate a Ennio Flaiano, Socci & Plato di Philip Osbourne e Roberta Procacci, dove la filosofia entra nella vita dei ragazzi e ne esce piuttosto malconcia, e una lunga intervista a Denis Kitchen, fondatore della Kitchen Sink Press, editore di Robert Crumb e Charles Burns e curatore dell’opera di Will Eisner e Harvey Kurtzman.

Il primo numero di Comics Report è dedicato alla memoria di Graziano Origa.

SAE COMICS

SAE Comics è la casa editrice a fumetti di SAE Group, con sede a Pescara, guidata da Nicola Mattoscio e diretta editorialmente da Dario Maria Gulli. Pubblica graphic novel e fumetti di autori italiani e internazionali: tra i titoli in catalogo e in arrivo, L’Inferno di Fante di Frank Spotnitz e José Hernández, la graphic novel sulla vita di Ennio Flaiano e il ritorno di Tank Girl.