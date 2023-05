Martin Mystere #399: Genova la mysteriosa

Dopo dodici mesi esatti (Martin Mystére #387), Luca Barbieri torna sulle pagine del Detective dell'impossibile per raccontare una storia che si innesta nel classico filone dei “mysteri italiani” che i lettori appassionati conoscono da ormai trent'anni.

Il segreto della Superba è, prima di tutto, un omaggio dello sceneggiatore alla sua città natale e alla sua regione, Genova e la Liguria. E trattandosi della città della Lanterna, il racconto non poteva non includere la figura di Cristoforo Colombo – personaggio peraltro non nuovo al BVZM – anche se il mistero vero e proprio a cui ruota attorno la trama è poi legato a uno dei pilastri fondamentali dell'universo narrativo di Martin Mystére: l'antico conflitto tra Atlantide e Mu.

La scrittura di Barbieri riesce a tenere insieme l'anima più personale del racconto – la dimostrazione dell'affetto dello scrittore nei confronti dei suoi luoghi più cari – con lo sviluppo della vicenda che si fonda sul più puro canone martiniano. La sceneggiatura non suona scontata, né sa di già visto e i prevedibili muri di testo che riempiono molte vignette, come da prassi della serie creata da Alfredo Castelli, risultano comunque curiosi e interessanti, capaci di mettere insieme finzione, folclore e vicende storiche.

La riuscita dell'albo è anche merito di Marco Foderà, artista dotato di un tratto preciso e dinamico – potremmo definirlo americano, se non fosse che oggi il canone del fumetto made in USA è spesso dettato da disegnatori italiani – in cui il segno realistico e naturalistico si coniuga con una notevole capacità di recitazione dei personaggi, con mimica ed espressioni facciali a tratti esagerati e teatrali, ma che non stonano nel complesso generale.

Foderà infonde poi ritmo alle pagine grazie a una composizione delle tavole libera dalla classica sovrastruttura bonelliana, che non teme di liberarsi della griglia per dar vita, per esempio, a vignette orizzontali strette e lunghe o alla commovente splash page finale, in cui tre vignette “libere” illustrano un efficace movimento di camera in “zoom in” verso uno dei personaggi.

Abbiamo parlato di:

Martin Mystere #399

Luca Barbieri, Marco Foderà

Sergio Bonelli Editore, maggio 2023

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 9771121557900320399