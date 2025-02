Letture in breve #29

The Horizon 1 (di 3) di Jung Ji Hun (Gaijin/ReNoir Comics)

Grazie all’etichetta di ReNoir dedicata a euromanga e manhwa, anche i lettori italiani possono leggere questa opera prima di Jung Ji Hun, nata come webtoon e poi trasposto in forma cartacea.

Pur rifuggendo qualsiasi tentativo di paragone, semplificando per amore di spazio The Horizon è una sorta di Conan il ragazzo del futuro contemporaneo: leggerlo è come leggere una storia di Miyazaki privata della poesia e della speranza, ma non dell’efficacia narrativa. Con un tratto sporco – spontaneo, immediato ma assolutamente sotto controllo – e un ottimo uso del medium – usato per trasmettere le sensazioni provate dai vari personaggi a chi legge – l’autore ci racconta una storia distopica, con protagonisti un ragazzino e una ragazzina in fuga in un mondo sconvolto da una imprecisata guerra. I due protagonisti sono sempre rappresentati con due occhi enormi, che come per tutti i giovani dovrebbero essere spalancati sulle meraviglie che li attendono: qua invece i loro occhi vedono solo orrore e disperazione a opera degli adulti.

David Padovani