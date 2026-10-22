Keeper: il nuovo antologico a fumetti di Bangarang!Comics

Keeper è il nuovissimo volume antologico di Bangarang!Comics. Le storie brevi che lo compongono sono tutte ispirate alle decine di biglietti scritti dai passanti all’ARF 2025: sul banchetto del collettivo campeggiava una bottiglia vuota, nella quale si invitava chiunque a lasciare il suo “segreto più inconfessabile”, su un bigliettino anonimo.

Ne è uscito un tesoro di esperienze: alcune ordinarie, altre tragiche o comiche, alcune al limite del possibile. Il collettivo le tirate fuori dalla bottiglia e affidate a una squadra di 50 autrici e autori e ora, le storie tornano dove tutto è iniziato: al lettore, che diventa il custode finale di questi incredibili segreti.

Scheda tecnica

Collettivo: Bangarang!Comics

Titolo dell’opera: Keeper

Formato: 16,8×24, rilegatura filo refe, copertina cartonata con nobilitazione argento cromato

Pagine: 408

Storie a fumetti: 30

Illustrazioni: 7

Autrici e autori: 50

Data di pubblicazione: ottobre 2026

A Lucca in Self Area, stand SA44.

Gallery

Gli autori e le autrici

Aldo Terminiello, Andrea Fasano, Andrea “Scriba” Presenti, Armando Mattia Belcastro, Aurora Gaglione, Barbara Giorgi, Becky, Carmine Arcopinto, Chiara Onofri, Chishi Neko, Davide Costa, Davide Ferrari, Effe, Emanuele Ca ponera, Fabrizio Paolantonio, Federico Arrigoni, Federico Luciani, Filpop, Francesca Torre, Gianluca Papi, Gin, Giorgia Rosati, Giovanna Izzo, Giuliano Pistolesi, Giunia C., Ivano Talamo, Kaede, Lara Aayna, Ljuba Roero, Lorenzo Gubinelli, Lorenzo Zandonella dall’Aquila, Massimo Monti, Matteo Marchetti, Mattia Bolli, Michela Bruno, Nathan Pio Bonfitto, NelNomeDellaMadre, Nico Mancini, Noah Schiatti, Panareide, PosaPiano, Rain, Salvatore Cuna, Scafu, Silvia Alcidi, Simone “Ishvard” Leonetti, Stefano Carnicelli, Tommaso Berardi, Vulpe, Zago.

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