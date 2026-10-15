“Il mondo altro. Storia e forme del fantasy anime”, il nuovo saggio di Davide Bacco

15 Ottobre 2026
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Davide Bacco, esperto di anime, dedica un saggio all'analisi del genere fantasy nell'animazione giapponese.
Copertina Il Mondo Altro web

Comunicato stampa

Dagli yōkai di GeGeGe no Kitarō all’isekai di Re:Zero, dall’epica di Miyazaki al fantastico al femminile di Madoka Magica: Il mondo altro. Storia e forme del fantasy anime ricostruisce la storia e le forme del fantastico animato giapponese, dalle radici folcloriche e religiose fino alle seriecontemporanee.

L’autore, Davide Bacco, non è un accademico. Vive a Valenza, in provincia di Alessandria, e da oltre vent’anni fa un lavoro molto concreto: magazzino, manutenzione, riparazioni. Nel tempo libero cura un archivio dedicato ai robot anime trasmessi in Italia — 55 serie, oltre 2.000 episodi,dal 1970 al 2000, catalogati uno per uno. È da quel lavoro di ricerca, fatto per passione e per precisione, che nascono i suoi libri.

Il saggio — quindici capitoli in quattro parti, con premessa metodologica, bibliografia ragionata e fonti verificate pagina per pagina — sostiene una tesi controcorrente: il fantasy anime non è un genere di evasione, e non è nemmeno l’imitazione giapponese della fantasy occidentale. È un laboratorio in cui l’immaginario religioso dello shintōismo e del buddhismo, la memoria storica del Paese, i vincoli dell’industria dell’animazione e le attese di un pubblico ormai globale si contrattanodi continuo, opera per opera.
Ne emerge un genere che non chiede di credere al soprannaturale, ma di riconoscere che il confine fra i mondi è sempre attraversabile — e che ogni volta che lo si attraversa si torna diversi.

Davide Bacco è nato a Valenza, in provincia di Alessandria, nel 1975, e vive nella città in cui è nato.Da oltre vent’anni lavora nella stessa azienda, con un lavoro concreto fatto di magazzino,manutenzione e riparazioni. Fuori dall’orario di lavoro cura
Mecha Italia, unarchivio dedicato ai robot anime trasmessi in Italia: 55 serie e oltre 2.000 episodi, dal 1970 al 2000, catalogati uno per uno con schede, dati di trasmissione e ricerca sulle fonti. Da quel lavoro di documentazione sono nati i suoi libri: sei saggi di critica culturale sull’animazione giapponese, pubblicati in autopubblicazione, con bibliografia ragionata e fonti verificate pagina per pagina.

Il mondo altro. Storia e forme del fantasy anime
Davide Bacco
Autoproduzione, 2026
221 pagine, brossurato – 15,90 €/7,00 €
ASIN: B0HMP659TJ

disponibile su Amazon in formato Kindle e cartaceo

 

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