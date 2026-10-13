Fumetti in Villa, festival del fumetto: al via la seconda edizione

Comunicato stampa

Giunge alla seconda edizione Fumetti in Villa, la manifestazione promossa da Progetto Santa Srl, con il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure e il patrocinio del Parco di Portofino, che si svolgerà nelle eleganti sale di Villa Durazzo sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026.

Due giornate interamente dedicate al mondo del fumetto, con 13 incontri e 24 autori, tra soggettisti, sceneggiatori, disegnatori e coloristi. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare gli autori, conoscere le storie che scrivono e disegnano e scoprire da vicino il loro percorso artistico e creativo.

Nella giornata di domenica ritorna, dopo il successo dello scorso anno, “La Disegnata”, il momento collettivo curato dalla Genoa Comics Academy. Per un giorno il pubblico diventerà protagonista e, sotto la guida di docenti, allievi ed ex allievi della scuola, potrà cimentarsi nella creazione di una vera storia a fumetti, collaborando alla sua realizzazione.

Il festival si apre con la Lectio di Daniele Barbieri, semiologo e saggista, tra i più importanti studiosi italiani del fumetto.

A seguire, Andrea Ferraris e Daniela Mastrorilli racconteranno Una zanzara nell’orecchio, la loro storia di adozione di Sarvari, una bambina indiana, diventata recentemente un film che, dopo l’anteprima al Santa Barbara International Film Festival in California, arriverà presto nelle sale italiane.

Con Alessandro Locati si affronteranno temi di grande attualità, come il fenomeno degli Hikikomori, cioè di chi sceglie di vivere in disparte, ma anche le storie di periferia raccontate ne Il quartiere, opera autobiografica, e ne La strada delle rondini, racconto di formazione di due giovanissimi che hanno perso tutto durante la guerra e sognano una nuova vita in riva al mare.

Ad aprire gli incontri del pomeriggio saranno quattro affermati autori Disney: Federico Butticé, Alessio Coppola, Blasco Pisapia ed Emmanuele Baccinelli, con i quali il pubblico potrà immergersi nella magia dell’universo Disney. Barbara Canepa, una delle più importanti autrici e illustratrici italiane, racconterà il proprio percorso artistico, dagli esordi alla creazione di W.I.T.C.H., successo internazionale, fino alla saga fantascientifica di Sky Doll.

Chiuderà la prima giornata Francesco D’Ippolito, allievo del grande G.B. Carpi e autore Disney dal 2002, molto apprezzato anche all’estero. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose testate e serie, tra cui PK, Paperinik e Monster Allergy.

La seconda giornata sarà aperta da un trio di autori con una lunga e prestigiosa collaborazione con Sergio Bonelli Editore: Pasquale Del Vecchio, Pasquale Frisenda e Marco Soldi.

Una coppia di autori toscani, Walter Leoni e Marcello Toninelli, sarà protagonista di un incontro dedicato all’umorismo a strisce.

Chiuderà la sessione mattutina un autore internazionale, Gradimir Smudja, fumettista, pittore e illustratore nato in Serbia, è particolarmente conosciuto in Francia.

Federica Croci e André Risso, due giovani talenti dal tratto frizzante e dinamico, presenteranno le loro eroine in un incontro dal titolo “Supergirl vs Spider-girl”, rivolto ai lettori più giovani ma non solo. Per celebrare i 30 anni di Paperinik, non potevano mancare Claudio Sciarrone e Alessandro Sisti.

Andrea Sestante, con Yekatit 12, racconterà la resistenza dei partigiani etiopi contro l’occupazione fascista, attraverso una graphic novel che affronta uno dei capitoli più cruenti del colonialismo italiano.

A chiudere il festival sarà una tavola rotonda dedicata alle scuole del fumetto, con Andrea Cuneo della Nuova Scuola Chiavarese del Fumetto, Davide Morando della Scuola Internazionale di Comics di Genova e Andrea Piccardo della Genoa Comics Academy, moderati da Francesco Cascione de Lo Spazio Bianco. Un confronto sullo stato e sulle prospettive delle scuole di fumetto in Italia.

Fumetti in Villa è un festival che vuole aprirsi sempre più alle collaborazioni con le realtà del territorio. Importante è il rapporto con le tre scuole di fumetto, con Rapalloonia, il cui responsabile Daniele Busnelli sarà tra i moderatori degli incontri, e con Lo Spazio Bianco, media partner, nella figura di Francesco Cascione che come la scorsa edizione sarà tra i moderatori degli incontri.

Il manifesto e la grafica dei prodotti promozionali sono anche quest’anno opera del giovane artista sammargheritese Jakov Gianello.