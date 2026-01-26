Batman Confidential: gli albori del vigilante di Gotham

La collana DC Library di Panini Comics si arricchisce di questa nuova proposta, nella quale vengono raccolti, in un unico volume cartonato dal grande formato, gli spillati della serie Batman Confidential pubblicati originariamente negli USA dal 2006 al 2011. Idealmente questo ciclo antologico di storie si colloca dopo la ri-narrazione delle origini dell’uomo pipistrello avvenuta col seminale Batman: Anno uno, di Frank Miller e David Mazzucchelli; viene dunque affidato a diversi team creativi il compito di narrare non già le origini dell’eroe, quanto piuttosto la sua crescita nei primissimi anni di attività come giustiziere di Gotham City.

In questo volume vengono proposti i primi dodici numeri pubblicati tra il 2007 e il 2008, che compongono i due archi narrativi Regole d’ingaggio, scritto da Andy Diggle per i disegni di Whilce Portacio, e Amanti e folli, affidato al duo Michael Green-Denis Cowan.

Regole d’ingaggio propone un confronto tra l’uomo pipistrello e Lex Luthor, innescato dalla competizione tra la Wayne Enterprises e la LexCorp per l’ottenimento di una commessa militare per la fornitura di robot da combattimento. Si tratta di una storia che si dipana in maniera abbastanza scorrevole, sebbene i toni molto cupi dell’inizio non si ripresentino poi nel resto della narrazione. Il racconto vira presto sulla rivalità tra Wayne e Luthor, senza che essa si risolva con un epilogo soddisfacente. Si tratta di una storia senza pretese eccessive, che mostra un Batman alle prime armi comunque abbastanza convincente. I disegni di Portacio non aiutano moltissimo la storia, troppo altalenante nelle fisionomie e anatomie, anche dei protagonisti, e soffre in generale di una composizione non sempre ispirata.

Più ambizioso, invece, il secondo arco narrativo, Amanti e folli. La storia ruota attorno alla figura del Joker e si propone di indagare il rapporto disturbato e ossessivo con le sue vittime, oltre che al neonato mito di Batman. L’impianto narrativo si focalizza sulla costruzione della tensione psicologica e sul clima di inquietudine che permea l’intera vicenda.

Green tratteggia un Joker imprevedibile e disturbante, evitando derive caricaturali e puntando piuttosto su una follia più plausibile, che ben si inserisce nel contesto di un Batman ancora in fase di definizione. Il confronto tra eroe e antagonista non è tanto fisico quanto mentale, e contribuisce a rafforzare l’idea di un Batman costretto a misurarsi fin da subito con nemici che mettono alla prova non solo le sue capacità, ma anche la sua tenuta emotiva.

I disegni di Cowan si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere il tono della storia: il suo tratto spigoloso e le atmosfere cupe restituiscono una Gotham malsana, valorizzando i momenti di maggiore tensione e rendendo il racconto visivamente molto incisivo.

Nel complesso, dunque, Amanti e folli rappresenta la parte più riuscita del volume, offrendo una lettura solida e tematicamente centrata, capace di dare un contributo significativo al ritratto del Batman degli esordi, mostrando anche un discreto coraggio nel voler cimentarsi su un personaggio così iconico e centrale dell’universo dell’Uomo pipistrello.

Abbiamo parlato di:

Batman Confidential volume 1

Andy Diggle, Whilce Portacio, Michael Green, Denys Cowan

Traduzione di Andrea Lisi

Panini Comics, 2025

288 pagine, cartonato, colori – 31,00 €

ISSN: 9791221913910