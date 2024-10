Anteprima fumetto: “L’estate fantasma” di Laverve (24 ORE cultura Comics)

L’ESTATE FANTASMA di Laverve. Quanti fantasmi racchiudono i luoghi passati? E anche se cessano di esistere, smetteranno mai di raccontare la nostra storia?

Carlo ha 11 anni e per la prima volta in vita sua passerà un periodo fuori casa, alla colonia estiva. Oltre alle angherie dei ragazzi più grandi e agli incubi che lo perseguitano, Carlo dovrà fare i conti con un fantasma che sembra essere interessato a lui. Al suo fianco, l’enigmatico e incompreso amico Mello, dall’identità sfumata e inafferrabile come una stella lontana.

Il fumetto, uscito questo mese per la collana Visionaria di 24 ORE Cultura Comics, è un progetto coltivato per diversi anni dall’autore e realizzato con la supervisione di Marco Ficarra, Enrico Fornaroli e Studio Ram.

CARATTERISTICHE:

Brossura · 16,5×24 cm

174 pagine

€ 23,50

ISBN 9788866487364

LA COLLANA

Visionaria è una collana di graphic novel realizzate da giovani autori che si misurano con energia dirompente sui temi dell’esistenza quotidiana, con un linguaggio innovativo che ha molti punti di contatto con il mondo digitale e dei social media, da cui spesso nascono i progetti presentati.

L’AUTORE

LAVERVE è nato a Trento nel 1990. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, città in cui vive e lavora. Ha fatto parte del collettivo

RAPTUS. Ha pubblicato la trilogia di illustrati Il Feticista, La stanza doppia e Le Valentine, che tratta il rapporto tra mondo organico e inorganico.

Oltre che di disegno si occupa di animazione stop-motion e puppetmaking. L’estate fantasma è il suo graphic novel d’esordio.