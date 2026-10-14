Anteprima: “Asura Vol. 2” di George Akiyama (In Your Face Comix)

In Your Face Comix presenta il secondo e conclusivo volume di Asura di George Akiyama . Con questo secondo e ultimo volume termina l’edizione definitiva di una delle serie più sconvolgenti e rivoluzionarie del target shōnen degli anni Settanta. Il bambino selvaggio, salvato dal linciaggio perpetrato dal proprietario terriero, conosce finalmente i suoi genitori e il suo nome: Asura.

Continua la lotta straziante per la sopravvivenza dei giovanissimi lavoratori del sanjō e il processo d’illuminazione buddhista nella primitiva bestialità di Asura raggiunge dei risvolti inaspettati.

Autore: George Akiyama

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 396 bianco e nero

Formato: 15×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

ISBN: 9791257350086

Prezzo: 23,00 euro

In vendita da Novembre 2026 e in anteprima a Lucca Comics and Games 2026

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L’AUTORE

Yūji Akiyama, in arte George Akiyama, nasce a Tokyo il 27 aprile 1943. A 10 anni, in seguito alla Seconda Guerra Mondiale e al fallimento dell’attività del padre, la famiglia si trasferisce ad Ashikaga, vivendo in estrema povertà. Dopo le scuole medie non prosegue lo studio ma si sposta a Tokyo, iniziando a lavorare per un kashihon’ya.

Successivamente a questa esperienza diventa assistente di Kenji Morita. Nonostante diversi lavori su riviste kashihon, il suo debutto ufficiale viene attribuito al 1965, con la storia “Ijiwaru E” pubblicata su Weekly Shōnen Magazine. Nel 1968 vince il Kōdansha Jidō Manga Shō con il celeberrimo “Patman X”. Nel 1970 la sua fama cresce ulteriormente grazie alla serializzazione di due tra le sue opere di target shōnen più controverse: “Zeni Geba” e “Asura”.

Nel 1973 inizia su Big Comic Original “Haguregumo”, la sua serializzazione più longeva e famosa, con la quale vince lo Shōgakukan Manga Shō nel 1978.

Nella prima part degli anni Ottanta accresce ulteriormente la propria popolarità attraverso il successo dell’opera “Pink no curtain” serializzata su Manga Goraku, e ai vari adattamenti di essa.

George Akiyama viene a mancare il 12 maggio 2020