LoSpazioBianco – Top Ten 2012: qualche numero

NOVITA’ – CLASSIFICA COMPLETA

Questa la classifica completa, ordinata per punteggio totale , preferenze e media voto.

POS. TOTALE PREF. MEDIA 1 Sweet Salgari (Bacilieri – Coconino) 70 11 6,36 2 Portugal (Pedrosa – Bao) 45 6 7,5 3 Un polpo alla gola (Zerocalcare – Bao) 44 7 6,29 4 Una vita tra i margini (Tatsumi – Bao) 41 6 6,83 5 Era la guerra delle trincee (Tardì – Edizioni BD) 38 5 7,6 6 Blast!, Vol.1 (Larcenet – Coconino) 30 4 7,5 7 Nonnonba (Mizuki – Rizzoli Lizard) 29 5 5,8 8 The death ray (Clowes – Coconino) 25 3 8,33 9 I segreti dei Quay D’Orsay, Vol.2 (Blain, Lanzac – Coconino) 25 5 5 10 Abc (Ausonia – Coconino) 23 3 7,67 11 Sei tu mia madre (Bechdel – Rizzoli Lizard) 23 3 7,67 12 Cronache di Gerusalemme (Delisle – Rizzoli Lizard) 22 3 7,33 13 La lega degli straordinari gentlemen. Century (Moore, O’Neill – Bao) 22 3 7,33 14 Finestre sull’occidente (Cava, Raùl – Giuda) 19 3 6,33 15 L’urlo del popolo, Vol, 2 (Tardi, Vautrin – Double Shot) 19 3 6,33 16 Criminal, Vol. 6 (Brubaker, Phillips – Panini Comics) 16 3 5,33 17 Le Storie #2 “La redenzione del samurai” (Recchioni, Venturi – Bonelli) 16 4 4 18 Beta, Vol.2 (Vanzella, Genovese – Bao) 15 2 7,5 19 Dracula di Bram Topker (Enna, Celoni – Disney) 15 2 7,5 20 Il signore dei colori (La Forgia – Coconino) 15 3 5 21 Inside Moebius, Vol.1 (Moebius – Comicon) 14 3 4,67 22 Lezioni di anatomia (Pellizon – Grrrzetic) 14 3 4,67 23 Scalped, Vol. 10 (Aaron, Guerra – RW Lion) 13 2 6,5 24 Notturno (Sanz – Comma 22) 13 3 4,33 25 Enigma (Tuono Pettinato – Rizzoli Lizard) 11 2 5,5 26 Chagall in Russia (Sfar – Bao) 10 3 3,33 27 Action comics (Morrison, Morales – RW Lion) 10 1 0 28 Cul de sac (da Linus #571) (Thompson – Baldini Castoldi Dalai ) 10 1 0 29 La notte dei giocattoli (Maraini, Gud – Tunué) 10 1 0 30 Uchu kyodai – fratelli dello spazio (Koyama – Star Comics) 10 1 0 31 Zerocalcare.it (Zerocalcare – autoproduzione) 10 1 0 32 Buonanotte Punpun (Asano – Panini Comics) 9 2 4,5 33 Hellzarockin’ (AAVV – Tunué) 9 2 4,5 34 Martyn Mystere #320 “Anni ’30” (Castelli, Alessandrini – Bonelli) 9 1 0 35 Batman incorporated (Morrison, AA.VV. – RW Lion) 9 1 0 36 End #1 – Elisabeth (Canepa, Merli – Bao) 9 1 0 37 La bambina filosofica (Vinci – Rizzoli Lizard) 9 1 0 38 Pagine nomadi (Igort – Coconino) 9 1 0 39 Rosalie Blum (Jourdy – Comma 22) 9 1 0 40 Il mio miglior nemico, Vol. 1 (David B., Filiu – Rizzoli Lizard) 8 2 4 41 Metamorphosis #1/2 (Bevilacqua – Aurea Editoriale) 8 2 4 42 Ci sono notti che non accadono mai (Rocchi – Becco Giallo) 8 1 0 43 Allen (Ortolani – Panini Comics) 8 1 0 44 Sangue del mio sangue (Lorente – Logos) 8 1 0 45 Una metamorfosi iraniana (Neyestani – Coconino) 8 1 0 46 Topolino #2972 – 2973 “Topolino e gli ombronauti” (Casty – Disney) 7 2 3,5 47 Crossed (Ennis, Burrows – Panini Comics) 7 1 0 48 Don Camillo (Barzi, AAVV – Comma 22) 7 1 0 49 Rachel rising (Moore – Bao) 7 1 0 50 The hive, Vol. 2 (Burns – Rizzoli Lizard) 7 1 0 51 La profezia dell’armadillo (Zerocalcare – Bao) 6 3 2 52 Dossier TAV (Calia – Becco Giallo) 6 1 0 53 La disperazione della scimmia (Peyraud,Alfred – Tunué) 6 1 0 54 Quequette blues (Baru – Coconino) 6 1 0 55 Texas cowboys (Bonhomme, Trondheim – Renoir) 6 1 0 56 Blam (Maicol & Mirco – autoproduzione) 5 1 0 57 Brusel (Peeters, Schuiten – Alessandro Editore) 5 1 0 58 Feyman (Ottaviani, Myrick – Bao) 5 1 0 59 Frances (Hellgren – Logos) 5 1 0 60 Il nuovo romanzo di Dan Braun (La Rosa – NPE) 5 1 0 61 Texone #27 – La cavalcata del morto (Boselli, Civitelli – Bonelli) 5 1 0 62 Lomax (Duchazeau – Coconino) 5 1 0 63 Revolver (Kindt – Bao) 5 1 0 64 Reportages (Sacco – Mondadori) 4 2 2 65 Eschaton (Lise, Talami – autoproduzione) 4 1 0 66 Gli amici di Pancho Villa (Blake, Chemineau – 001 Edizioni) 4 1 0 67 Il chiodo fisso vol. 4 (De Pins – B&M ) 4 1 0 68 L’arte di volare (Altarriba, Kim – 001 Edizioni) 4 1 0 69 La vetta degli dei (Taniguchi – Rizzoli Lizard) 4 1 0 70 Ultimate Spider – Man (Bendis, Pichelli – Panini Comics) 4 1 0 71 Umbrella academy, Vol 2: Dallas (Way, Ba – Magic Press) 4 1 0 72 Unwritten, Vol. 5 (Carey, Gross – RW Lion) 4 1 0 73 Di altre storie, di altri eroi (Casini – Tunué) 3 1 0 74 Dmz, Vol. 12 (Wood, Burchielli – RW Lion) 3 1 0 75 La banda Stern (Enoch, Stassi – Rizzoli Lizard) 3 1 0 76 Memorie di un uomo in pigiama (Roca – Tunué) 3 1 0 77 Mytico! #2 (Cajelli, Fiorelli – Corriere della Sera) 3 1 0 78 Rasl, Vol. 1 (Smith – Bao) 3 1 0 79 Requiem per due c. (Vilella – Coconino) 3 1 0 80 Un amore di cadavere (Bagieu – Rizzoli Lizard) 3 1 0 81 Hellblazer di Peter Milligan, Vol. 6 (Milligan, AAVV – RW Lion) 3 1 0 82 La strana storia dell’isola paradiso (Maruo – Coconino) 2 1 0 83 Come le strisce che lasciano gli aerei (Brondi, Bruno – Coconino) 2 1 0 84 Invito al massacro (Marchese, Garota – Tunué) 2 1 0 85 Julia #169 “Myrna, rabbia antica” (Berardi, Mantero – Bonelli) 2 1 0 86 La principessa di sangue (Manchette, Headline, Cabanes – Edizioni BD) 2 1 0 87 Hellboy, Vol. 12: La tempesta e la furia (Mignola, Fegredo – Magic Press) 2 1 0 88 Rat – Man collection (Ortolani – Panini Comics) 2 1 0 89 Autobio (Pedrosa – Q Press) 1 1 0 90 Cronache veneziane (Casarosa – Rizzoli Lizard) 1 1 0 91 Deerfield 1704 (Bazan, Vianello – Spazio Corto Maltese) 1 1 0 92 Dr. Morgue (Mericone, Porretto, AAVV – Star Comics) 1 1 0 93 Emina orfanirobot (Tarò – 001 Edizioni) 1 1 0 94 Full Monti (Makkox – Bao) 1 1 0 95 Il mio nome è ultras (Zoli – Comma 22) 1 1 0 96 Turf (Ross, Edwards – Panini Comics) 1 1 0 97 War + penis (Fleury, Ryan – Milan Review ) 1 1 0

NOVITA’ – CLASSIFICA PER PREFERENZA

Unica differenza di rilievo, l’entrata in classifica de La redenzione del samurai (da Le Storie di Sergio Bonelli Editore), a discapito dei due parimeriti ABC e Sei tu mia madre.

POS. TOTALE PREF. MEDIA 1 Sweet Salgari (Bacilieri – Coconino) 70 11 6,36 2 Un polpo alla gola (Zerocalcare – Bao) 44 7 6,29 3 Portugal (Pedrosa – Bao) 45 6 7,5 4 Una vita tra i margini (Tatsumi – Bao) 41 6 6,83 5 Era la guerra delle trincee (Tardì – Edizioni BD) 38 5 7,6 6 Nonnonba (Mizuki – Rizzoli Lizard) 29 5 5,8 7 I segreti dei Quay D’Orsay (Blain, Lanzac – Coconino) 25 5 5 8 Blast!, Vol.1 (Larcenet – Coconino) 30 4 7,5 9 Le Storie #2 “La redenzione del samurai” (Recchioni, Venturi – Bonelli) 16 4 4 10 The death ray (Clowes – Coconino) 25 3 8,33 11 Abc (Ausonia – Coconino) 23 3 7,67 12 Sei tu mia madre (Bechdel – Rizzoli Lizard) 23 3 7,67 13 Cronache di Gerusalemme (Delisle – Rizzoli Lizard) 22 3 7,33 14 La lega degli straordinari gentlemen. Century (Moore, O’Neill – Bao) 22 3 7,33 15 Finestre sull’occidente (Cava, Raùl – Giuda) 19 3 6,33 16 L’urlo del popolo, Vol, 2 (Tardi, Vautrin – Double Shot) 19 3 6,33 17 Criminal, Vol. 6 (Brubaker, Phillips – Panini Comics) 16 3 5,33 18 Il signore dei colori (La Forgua – Coconino) 15 3 5 19 Inside Moebius, Vol.1 (Moebius – Comicon) 14 3 4,67 20 Lezioni di anatomia (Pellizon – Grrrzetic) 14 3 4,67 21 Notturno (Sanz – Comma 22) 13 3 4,33 22 Chagall in Russia (Sfar – Bao) 10 3 3,33 23 La profezia dell’armadillo (Zerocalcare – Bao) 6 3 2 24 Beta, Vol.2 (Vanzella, Genovese – Bao) 15 2 7,5 25 Dracula di Bram Topker (Enna, Celoni – Disney) 15 2 7,5 26 Scalped, Vol. 10 (Aaron, Guerra – RW Lion) 13 2 6,5 27 Enigma (Tuono Pettinato – Rizzoli Lizard) 11 2 5,5 28 Buonanotte Punpun (Asano – Panini Comics) 9 2 4,5 29 Hellzarockin’ (AAVV – Tunué) 9 2 4,5 30 Il mio miglior nemico, Vol. 1 (David B., Filiu – Rizzoli Lizard) 8 2 4 31 Metamorphosis #1/2 (Bevilacqua – Aurea Editoriale) 8 2 4 32 Topolino #2972 – 2973 “Topolino e gli ombronauti” (Casty – Disney) 7 2 3,5 33 Reportages (Sacco – Mondadori) 4 2 2

NOVITA’ – CLASSIFICA PER MEDIA – VOTO

Classifica rivoluzionata nelle posizioni guardando alla media voto, con una netta vittoria di The deat ray di Clowes, e posizionamento (ancora parimerito) al secondo posto per Abc e Sei tu mia madre. Sweet Salgari non entra nemmeno nei primi dieci, mentre vi trovano posto Beta, Dracula di Bram Topker, La lega degli straordinari gentlemen.

POS. TOTALE PREF. MEDIA 1 The death ray (Clowes – Coconino) 25 3 8,33 2 Abc (Ausonia – Coconino) 23 3 7,67 3 Sei tu mia madre (Bechdel – Rizzoli Lizard) 23 3 7,67 4 Era la guerra delle trincee (Tardì – Edizioni BD) 38 5 7,6 5 Portugal (Pedrosa – Bao) 45 6 7,5 6 Blast!, Vol.1 (Larcenet – Coconino) 30 4 7,5 7 Beta, Vol.2 (Vanzella, Genovese – Bao) 15 2 7,5 8 Dracula di Bram Topker (Enna, Celoni – Disney) 15 2 7,5 9 Cronache di Gerusalemme (Delisle – Rizzoli Lizard) 22 3 7,33 10 La lega degli straordinari gentlemen. Century (Moore, O’Neill – Bao) 22 3 7,33 11 Una vita tra i margini (Tatsumi – Bao) 41 6 6,83 12 Scalped, Vol. 10 (Aaron, Guerra – RW Lion) 13 2 6,5 13 Sweet Salgari (Bacilieri – Coconino) 70 11 6,36 14 Finestre sull’occidente (Cava, Raùl – Giuda) 19 3 6,33 15 L’urlo del popolo, Vol, 2 (Tardi, Vautrin – Double Shot) 19 3 6,33 16 Un polpo alla gola (Zerocalcare – Bao) 44 7 6,29 17 Nonnonba (Mizuki – Rizzoli Lizard) 29 5 5,8 18 Enigma (Tuono Pettinato – Rizzoli Lizard) 11 2 5,5 19 Criminal, Vol. 6 (Brubaker, Phillips – Panini Comics) 16 3 5,33 20 I segreti dei Quay D’Orsay (Blain, Lanzac – Coconino) 25 5 5 21 Il signore dei colori (La Forgua – Coconino) 15 3 5 22 Inside Moebius, Vol.1 (Moebius – Comicon) 14 3 4,67 23 Lezioni di anatomia (Pellizon – Grrrzetic) 14 3 4,67 24 Buonanotte Punpun (Asano – Panini Comics) 9 2 4,5 25 Hellzarockin’ (AAVV – Tunué) 9 2 4,5 26 Notturno (Sanz – Comma 22) 13 3 4,33 27 Le Storie #2 “La redenzione del samurai” (Recchioni, Venturi – Bonelli) 16 4 4 28 Il mio miglior nemico, Vol. 1 (David B., Filiu – Rizzoli Lizard) 8 2 4 29 Metamorphosis #1/2 (Bevilacqua – Aurea Editoriale) 8 2 4 30 Topolino #2972 – 2973 “Topolino e gli ombronauti” (Casty – Disney) 7 2 3,5 31 Chagall in Russia (Sfar – Bao) 10 3 3,33 32 La profezia dell’armadillo (Zerocalcare – Bao) 6 3 2 33 Reportages (Sacco – Mondadori) 4 2 2

RISTAMPE – CLASSIFICA COMPLETA

POS. TOTALE PREF. MEDIA 1 The complete Calvin & Hobbes (Watterson – Franco Cosimo Panini) 8 3 2,67 2 Hicksville (Horrocks – Black Velvet) 8 5 1,6 3 L’Eternauta, Il ritorno (Oasterheld, Solano Lopez – 001 Edizioni) 7 3 2,33 4 The walking dead (edizione da edicola) (Kirkman, Moore, Aldlard – Saldapress) 7 3 2,33 5 Le avventure di Huckleberry Finn (Mattotti, Tettamanti – Coconino) 6 3 2 6 Moby Dick (Sienkiewicz – NPE) 6 2 3 7 Topolino nella valle infernale (Gottfredson – Rizzoli Lizard) 6 3 2 8 Lo Sconosciuto (Magnus – Rizzoli Lizard) 5 2 2,5 9 Rankxerox, Edizione integrale (Tamburini, Liberatore – Comicon) 5 3 1,67 10 Black kiss (Chaykin – Magic Press) 3 2 1,5 11 Il mattatoio (Breccia – 001 Edizioni) 3 1 0 12 La casta dei meta – baroni, L’integrale (Jodorowsky, Giménez – Magic Press) 3 1 0 13 Tex il grande (Nizzi, Buzzelli – NPE) 3 1 0 14 Tin Tin (Hergé – Rizzoli Lizard) 3 1 0 15 V for Vendetta (Moore, Lloyd – RW Lion) 3 1 0 16 Valentina mela verde (Nidasio – Comicout) 3 1 0 17 The walking dead – compendium, Vol. 1 (Kirkman, Moore, Aldlard – Saldapress) 2 1 0 18 Noi3 (Morrison, Quitely – RW Lion) 2 1 0 19 Romeo e Giulietta (Traverso, De Luca – Black Velvet) 2 2 1 20 Watchmen #1/4 (Moore, Gibbons – RW Lion) 2 1 0 21 Devil amore e guerra (Miller, Sienkiewicz – Panini Comics) 1 1 0 22 Kagemaru den (Shirato – Hazard) 1 1 0 23 Paperino, Il mistero degli incas (Barks – Rizzoli Lizard) 1 1 0 24 Sambre, Vol. 2 (Yslaire – Panini Comics) 1 1 0 25 Sky masters of the space force, Vol. 1 (Wood, Kirby – Renoir) 1 1 0 26 Topolino. 80 anni insieme (AAVV – Disney) 1 1 0

RISTAMPE – CLASSIFICA PER PREFERENZA

Qualche scambio di posizione, ma le prime cinque posizioni restano invariate.

POS. TOTALE PREF. MEDIA 1 Hicksville (Horrocks – Black Velvet) 8 5 1,6 2 The complete Calvin & Hobbes (Watterson – Franco Cosimo Panini) 8 3 2,67 3 L’Eternauta, Il ritorno (Oasterheld, Solano Lopez – 001 Edizioni) 7 3 2,33 4 The walking dead (edizione da edicola) (Kirkman, Moore, Aldlard – Saldapress) 7 3 2,33 5 Le avventure di Huckleberry Finn (Mattotti, Tettamanti – Coconino) 6 3 2 6 Topolino nella valle infernale (Gottfredson – Rizzoli Lizard) 6 3 2 7 Rankxerox, Edizione integrale (Tamburini, Liberatore – Comicon) 5 3 1,67 8 Moby Dick (Sienkiewicz – NPE) 6 2 3 9 Lo Sconosciuto (Magnus – Rizzoli Lizard) 5 2 2,5 10 Black kiss (Chaykin – Magic Press) 3 2 1,5 11 Romeo e Giulietta (Traverso, De Luca – Black Velvet) 2 2 1

RISTAMPE – CLASSIFICA PER MEDIA – VOTO

Nella classifica per media voto a sorpresa “Moby Dick” si piazza al primo posto, e Lo Sconosciuto al terzo.

POS. TOTALE PREF. MEDIA 1 Moby Dick ( Sienkiewicz – NPE ) 6 2 3 2 The complete Calvin & Hobbes ( Watterson – Franco Cosimo Panini ) 8 3 2,67 3 Lo Sconosciuto ( Magnus – Rizzoli Lizard ) 5 2 2,5 4 L’Eternauta, Il ritorno ( Oasterheld, Solano Lopez – 001 Edizioni ) 7 3 2,33 5 The walking dead (edizione da edicola) ( Kirkman, Moore, Aldlard – Saldapress ) 7 3 2,33 6 Le avventure di Huckleberry Finn ( Mattotti, Tettamanti – Coconino ) 6 3 2 7 Topolino nella valle infernale ( Gottfredson – Rizzoli Lizard ) 6 3 2 8 Rankxerox, Edizione integrale ( Tamburini, Liberatore – Comicon ) 5 3 1,67 9 Hicksville ( Horrocks – Black Velvet ) 8 5 1,6 10 Black kiss ( Chaykin – Magic Press ) 3 2 1,5 11 Romeo e Giulietta ( Traverso, De Luca – Black Velvet ) 2 2 1

SAGGISTICA – CLASSIFICA COMPLETA

POS. TOTALE PREF. MEDIA 1 I disney italiani (Becattini, Boschi, Gori, Sani – NPE) 10 4 2,5 2 Hugo Pratt, le lezioni perdute (Scarpa – Mompracem) 9 4 2,25 3 Fumetto! (Bono, Stefanelli – Rizzoli) 8 4 2 4 Alfredo Castelli – storie e mysteri di un grande narratore (AAVV – Comicon) 4 2 2 5 Come risolvere tutti problemi del fumetto in italia (Trincero – Mammaiuto) 3 1 0 6 Scuola di fumetto (AAVV – Comicout) 3 1 0 7 Storia dell’animazione giapponese (Tavassi – Tunué) 3 1 0 8 Una vita come un romanzo a fumetti (Zerboni – Ass. Nuvoloso) 3 1 0 9 L’asso di picche dall’argentina (Brunoro, Gallinari – ANAFI) 2 1 0 10 Avventure noir (Mencaroni – Mencaroni Ed.) 1 1 0 11 Maestri del fumetto (Barbieri – Tunué) 1 1 0 12 Tex secondo Nizzi (Guarino – Allagalla) 1 1 0

SAGGISTICA – CLASSIFICA PER PREFERENZA

La classifica non subisce alcuna variazione rispetto a quella per voto.

SAGGISTICA – CLASSIFICA PER MEDIA – VOTO

La classifica non subisce alcuna variazione rispetto a quella per voto.

UN PO’ DI NUMERI

Novantasette titoli a fumetti votati per la categoria Novità, divisi tra 30 case editrici differenti.

Venticinque invece i titoli nella categoria delle Ristampe, proporzione quasi perfettamente rispettata, e solamente 12 nella sezione Saggistica, dove alcuni votanti hanno espresso meno preferenze se non nessuna.

Gli editori citati nelle varie classifiche singole salgono a 40 prendendo in esame anche ristampe e saggistica.

Gli editori più rappresentati nella classifica delle novità sono Coconino Press e Bao Publishing, con 13 titoli ciascuno, seguiti da Rizzoli Lizard con 11 e poi gli altri distaccati (7 Panini Comics, 6 Tunué e Rw Lion). Nella sezione delle Ristampe – Menzioni storiche è Rizzoli Lizard la casa editrice più presente, con quattro titoli, seguita da RW Lion con tre. Nella saggistica, pochi titoli per una valutazione di questo genere, solo Tunuè porta “a casa” due menzioni.