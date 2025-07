Tex Willer #17 – Un giovane bandito (Ruju, Valdambrini)

Tex, infiltratosi tra gli spietati “Lupi della Frontiera” riesce ad avvicinare il giovane Will e cerca di persuaderlo a cambiare vita, ma non tutto va secondo i suoi piani. Con due sole scene – una di venti pagine, l’altra di quaranta – Pasquale Ruju conclude la vicenda dei fratelli Chanes. Le premesse poste nel primo atto prospettavano un finale intrigante, purtroppo però l’intreccio si scioglie in modo molto prevedibile ed affrettato. Un respiro più lento e un taglio intimista – approfondendo, ad esempio, il rapporto tra Reba e Will – avrebbero forse giovato al plot.

L’evoluzione dei personaggi infatti è nulla e la loro gestione delude: il desperado Cabrera diventa una macchietta e il rientro in scena di McDougall risulta forzato (la copertina di Maurizio Dotti in questo senso è parecchio fuorviante). Insomma, questo albo, come i tre precedenti, non aggiunge né toglie nulla allo sviluppo della serie (che festeggia ormai l’anno e mezzo di presenza nelle edicole) e appare un escamotage editoriale per permettere a Mauro Boselli, curatore e sceneggiatore principale, di tirare un po’ il fiato e dedicarsi alle prossime storie. Lo testimonia il suo ritorno ai testi ad aprile con una lunga saga in sei parti e il fatto che Ruju non abbia in cantiere nuovi episodi del giovane Tex.

I disegni visualizzano in modo eccellente la sceneggiatura. Fabio Valdambrini, avendo a disposizione un set accattivante come il monastero diroccato, è abilissimo nel rendere le atmosfere decadenti degli interni. Il suo tratto, sempre leggibilissimo, cattura l’occhio e coinvolge. Notevoli i due vignettoni (a pag. 11 e 26) e riuscita la sequenza del pozzo a tavola 37 e 38.

Abbiamo parlato di:

Tex Willer #17 – Un giovane bandito

Pasquale Ruju, Fabio Valdambrini

Sergio Bonelli Editore, marzo 2020

64 pagine, brossurato, bianco e nero – 3,20 €

ISSN: 977261184704600017