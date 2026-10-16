Poster e trailer per Look Back di Koreeda Hirokazu – Dal 12 novembre al cinema

Presentato in concorso alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Look back, il nuovo film regista giapponese Palma d’Oro Koreeda Hirokazu (Father and son, Un affare di famiglia, L’innocenza, Sheep in the box) arriverà al cinema dal 12 novembre distribuito da Lucky Red in collaborazione con BiM Distribuzione.

Scritto e diretto da Koreeda, con protagoniste Deguchi Natsuki e Makita Ajuche, il film è tratto dall’omonimo manga di Fujimoto Tatsuki, autore anche della saga manga di grande successo Chainsaw Man.

Look back sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games, dove il regista incontrerà il pubblico del festival.

SINOSSI

Fujino è un’adolescente talentuosa e determinata. Kyomoto è riservata e solitaria. Dal loro incontro, nato dalla passione per il disegno, inizia un percorso lungo tredici anni per realizzare il sogno di diventare due autrici manga.