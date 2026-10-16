Poster e trailer per Look Back di Koreeda Hirokazu – Dal 12 novembre al cinema

16 Ottobre 2026
di
Arriva il film tratto dal manga omonimo di Fujimoto Tatsuki
Lookback

Presentato in concorso alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Look back, il nuovo film regista giapponese Palma d’Oro Koreeda Hirokazu (Father and son, Un affare di famiglia, L’innocenza, Sheep in the box) arriverà al cinema dal 12 novembre distribuito da Lucky Red in collaborazione con BiM Distribuzione.

Scritto e diretto da Koreeda, con protagoniste Deguchi Natsuki e Makita Ajuche, il film è tratto dall’omonimo manga di Fujimoto Tatsuki, autore anche della saga manga di grande successo Chainsaw Man.

Look back sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games, dove il regista incontrerà il pubblico del festival.

SINOSSI
Fujino è un’adolescente talentuosa e determinata. Kyomoto è riservata e solitaria. Dal loro incontro, nato dalla passione per il disegno, inizia un percorso lungo tredici anni per realizzare il sogno di diventare due autrici manga.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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