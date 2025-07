Nathan Never #321 – Fuga da Europa (Pistoia, Toffanetti)

Lo sceneggiatore Thomas Pistoia torna su Nathan Never a due anni dal suo esordio , riportando l’attualità in un contesto fantascientifico. Se la storia precedente era incentrata sulla lotta alla mafia, con Fuga da Europa racconta l’odissea dei migranti, vissuta in prima persona dal protagonista, il quale si infiltra nelle organizzazioni responsabili dei trasporti illegali dei clandestini per scovarne i capi.

La trama dell’albo è dichiaratamente ispirata al libro d’inchiesta Bilal – viaggiare lavorare morire da clandestini di Fabrizio Gatti, dal quale è ripreso lo pseudonimo utilizzato da Nathan Never nonché l’idea di mostrare in maniera diretta e senza filtri i viaggi dei clandestini. Lo scenario è incredibilmente simile a quello reale: al posto del Mediterraneo, un cosmo stellato ricco di insidie, mentre il nome Europa identifica il satellite di Giove dal quale fuggire e non un continente verso il quale approdare (un rovesciamento metaforico intenzionale e rivelatore). La storia è resa in maniera drammatica e con duro realismo, con momenti estremamente poetici e lirici, anche se non sfugge a una lieve prevedibilità nella trama per favorire la forza del messaggio.

I disegni di Romeo Toffanetti sono curati e rendono bene l’atmosfera generale. Sebbene in alcune tavole i volti dei protagonisti risultano un po’ statici, l’artista dimostra una miglior resa rispetto ad alcuni lavori precedenti con una buona capacità di rendere le intense sfumature della vicenda.

Un albo crudo e coraggioso, destinato a far discutere e riflettere.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #321 – Fuga da Europa

Thomas Pistoia, Romeo Toffanetti

Sergio Bonelli Editore, febbraio 2018

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 3,50 €

ISBN: 977112157300180321