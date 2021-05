Mingus: in arrivo la biografia a fumetti di un gigante del Jazz, di Squaz e Flavio Massarutto

Mingus: la vita, le battaglie, la musica. In arrivo a settembre la biografia a fumetti di un gigante del jazz. In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, Coconino Press è orgogliosa di annunciare oggi la prossima uscita del graphic novel Mingus, la biografia a fumetti di uno dei più grandi musicisti del Novecento, scritta da Flavio Massarutto per i disegni di Squaz (Pasquale Todisco).

In prossimità del centenario della nascita di Charles Mingus (1922-1979), questo libro racconta la vita tormentata, le battaglie contro il razzismo, la musica geniale di un maestro che ha lasciato un segno indelebile nel panorama del jazz e non solo. Contrabbassista e pianista, compositore e band leader, per via delle sue origini meticce Mingus dovette sempre fare i conti con l’ostilità della società americana. Un talento indomabile, ribelle e arrabbiato, in perenne lotta contro un mondo che lo vuole marginale e subalterno. Questo il ritratto di un musicista che diventa specchio di un’epoca, dagli esordi nella Los Angeles degli anni Quaranta fino alla straziante fine in Messico, attraverso le parole del giornalista musicale Flavio Massarutto e le suggestive tavole di Squaz.

Il volume Mingus sarà nelle librerie, nelle fumetterie e nei negozi online a settembre ed è la prima tappa di un progetto che si articolerà in diverse iniziative, realizzato in collaborazione con il Circolo culturale Controtempo (https://controtempo.org/) e PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone (https://paff.it/)

Gli autori

Flavio Massarutto (Pordenone, 1964) scrive di jazz dal 2000 per quotidiani e riviste specializzate (Il Gazzettino, Jazzit, Il Giornale della Musica); attualmente è critico musicale per il quotidiano il manifesto ed il suo supplemento culturale Alias. Ha scritto racconti, storie a fumetti (con i disegni di Davide Toffolo, Davide Pascutti, Dimitri Fogolin e Massimiliano Gosparini) e pubblicato diversi volumi di saggistica. Ha indagato il rapporto tra jazz e fumetti con i libri Assoli di china (Stampa Alternativa, 2011), finalista al Premio Napoli per la lingua e la cultura italiana 2012, e Il Jazz dentro. Storia e cultura nei fumetti a ritmo di jazz (Stampa Alternativa, 2020). Dirige la rassegna San Vito Jazz e ha ideato e curato nel corso degli anni progetti multidisciplinari che hanno coinvolto musica, cinema, fumetto e teatro.

Squaz (Pasquale Todisco) è nato a Taranto nel 1970. Ha esordito su riviste indipendenti del panorama nazionale e internazionale. In seguito ha pubblicato illustrazioni e fumetti sulle maggiori riviste italiane (Rolling Stone, Internazionale, Linus, La Lettura del Corriere della Sera). È autore di diversi graphic novels, tra i quali Pandemonio, Minus Habens, Le 5 fasi, L’eredità, Tutte le ossessioni di Victor, Sarò breve e La soffitta (in coppia con AkaB). Attualmente è docente presso la Scuola Internazionale di Comics di Milano