Julia #215 – Al cuore della città (Berardi, Calza, Massa, Copello)

Per via della relazione con il vice-questore genovese Ettore Cambiaso, gli albi di Julia ambientati in Italia negli ultimi anni sono frequenti . In Al cuore della città si tratta però di un viaggio virtuale: Julia indaga nella natia Garden City sul sospetto furto da parte di un gruppo di nomadi e segue il “caso del mese” a distanza tramite Ettore.

L’omicidio di un giovane senegalese conduce quest’ultimo a confrontarsi con le diverse anime del capoluogo ligure, che nasconde insidie e peculiarità: immergersi nei suoi carrugi vuol dire avere a che fare con un’umanità variegata e multiforme. La storia condensa vari argomenti già trattati negli ultimi mesi: l’immigrazione, le difficoltà nell’integrazione e l’accettazione del diverso. Ancora una volta, oltre alle tematiche affrontate (del tutto inusuali per un fumetto seriale da edicola), è il modo di esprimerle a fare la differenza. Giancarlo Berardi e Lorenzo Calza confermano una grande sensibilità, evitando banalizzazioni e schematismi.

Riprendono parole e liriche di Fabrizio De André, che in Anime salve aveva introdotto una serie di riflessioni sugli ultimi, i dimenticati, citandolo esplicitamente nel caso della difficile storia di un transessuale o parlando della voglia di libertà del popolo Rom . Ai disegni Luigi Copello, già autore delle tavole della prima trasferta italiana di Julia, è affiancato da Enrico Massa. Le loro tavole dimostrano una buona attenzione verso la caratterizzazione dei personaggi e verso l’ambientazione, che qui gioca un ruolo tutt’altro che marginale nella narrazione.

Abbiamo parlato di:

Julia #215 – Al cuore della città

Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza, Enrico Massa, Luigi Copello

Sergio Bonelli Editore, agosto 2016

132 pagine, brossurato, bianco e nero – € 3,70

ISSN: 977112717700560215