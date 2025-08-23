“Il diario a fumetti del mio tumore”: 6 – Pelo

Giuliano Cangiano, da vent’anni nel mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione, sta affrontando in questo momento della sua vita un evento come quello della malattia. E per affrontarlo ha intrapreso un suo diario a fumetti, aperiodico, del suo tumore. Un progetto non progettato che racconta la sua esperienza personale con il cancro, un percorso iniziato la scorsa estate e, fatalmente, ancora in corso.

È attiva anche una raccolta fondi dal basso per autofinanziare il fumetto e per compensare i problemi lavorativi causati dal tumore e dalle cure che ne conseguono. Il crowdfunding andrà avanti finché l’autore non sarà uscito dal percorso di cura e finché il fumetto non sarà completo e rappresenta un modo pratico ed efficace per sostenere l’iniziativa.

Il mercato del lavoro ti vuole performante, il tumore no. Soprattutto se sei un libero professionista e se ogni giornata si basa sulla tua capacità di essere sul campo, affrontare progetti nuovi, immergerti e integrarti nella produzione e nella vendita dei tuoi servizi. Le giornate buone diventano un bene sempre più raro e prezioso, particolarmente nei periodi più intensi di terapia e cura.

Questo è il link al crowdfunding su GofundMe: gofund.me/624e7837

Episodio 6: Pelo

Tutti gli episodi sono distribuiti gratuitamente anche sui canali social dell’autore, attraverso una newsletter su Substack e, in PDF, sul sito di Altrinformazione.