“Il diario a fumetti del mio tumore”: 6 – Pelo

“Il diario a fumetti del mio tumore”: 6 – Pelo

Al sesto episodio del suo percorso, Kanjano affronta il tema dell'alopecia.
la redazione
Pubblicato il

Giuliano Cangiano, da vent’anni nel mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione, sta affrontando in questo momento della sua vita un evento come quello della malattia. E per affrontarlo ha intrapreso un suo diario a fumetti, aperiodico, del suo tumore. Un progetto non progettato che racconta la sua esperienza personale con il cancro, un percorso iniziato la scorsa estate e, fatalmente, ancora in corso.

È attiva anche una raccolta fondi dal basso per autofinanziare il fumetto e per compensare i problemi lavorativi causati dal tumore e dalle cure che ne conseguono. Il crowdfunding andrà avanti finché l’autore non sarà uscito dal percorso di cura e finché il fumetto non sarà completo e rappresenta un modo pratico ed efficace per sostenere l’iniziativa.

Il mercato del lavoro ti vuole performante, il tumore no. Soprattutto se sei un libero professionista e se ogni giornata si basa sulla tua capacità di essere sul campo, affrontare progetti nuovi, immergerti e integrarti nella produzione e nella vendita dei tuoi servizi. Le giornate buone diventano un bene sempre più raro e prezioso, particolarmente nei periodi più intensi di terapia e cura.

Questo è il link al crowdfunding su GofundMe: gofund.me/624e7837

Diariofumettitumore home

Episodio 6: Pelo

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

Tutti gli episodi sono distribuiti gratuitamente anche sui canali social dell’autore, attraverso una newsletter su Substack e, in PDF, sul sito di Altrinformazione.

Continua a leggere...

Clicca per commentare

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *