FF Celebration: ESSENTIAL 11 Cover

The Fantastic Four # 262

#262 – Gennaio 1984 – John Byrne

Nelle undici scelte non potevo dimenticare la gestione di John Byrne che all’inizio degli anni ’80 riportò la testata molto vicina, per concezione generale e per picchi di assoluta bellezza, ai livelli dell’epoca d’oro di Kirby.

Uno dei vertici di questi produzione durata circa sette anni fu appunto The Trial of Reed Richards, in cui, come il titolo esplicita, Reed Richards venne processato dagli Shi-ar per aver salvato precedentemente Galactus e quindi aver causato indirettamente la distruzione del pianeta originario degli Skrull da parte del divoratore di mondi.

Per presentare un numero con implicazioni morali e filosofiche così spiccate, Byrne disegna una cover semplicissima: Richards in catene e alle sue spalle, virtualmente, tutte le razze aliene del mondo Marvel – conosciute e non – a rappresentare l’accusa e le parti lese.

Una lezione di sintesi da grande maestro dei comics e il modo migliore per riassumere la complessità di un universo editoriale iniziato 23 anni prima con un mostro un po’ ridicolo che usciva da una voragine dell’asfalto e con quattro strambi tizi che cercavano di combatterlo.