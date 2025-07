La data di copertina è “Nov. 1961”; l’albo in realtà vede la luce il giorno 8 agosto (e lo abbiamo ricordato qui).

Parliamo di “The Fantastic Four” n.1, albo, neanche a sottolinearlo, seminale nella ricrescita e sviluppo di un fumetto popolare, fantastico, contemporaneamente verosimile e inverosimile, in grado di, grazie ai suoi autori Stan Lee e Jack Kirby, illuminare e fidelizzare centinaia di migliaia di persone.

Partirà lunedì 31 ottobre uno strano speciale che occuperà quasi militarmente il sito www.lospaziobianco.it fino al 2 dicembre; un evento organizzato e coordinato molti mesi fa che ha visto coinvolti decine di collaboratori abituali al nostro sito e sei/sette nuovi collaboratori per i testi critici, nonché (la bellezza di) trentaquattro dico trentaquattro artisti (disegnatori, coloristi, letteristi)…

Nel disclaimer che è linkato in calce ad ogni contributo sarà spiegato lo spirito dell’iniziativa, nata dalla fortissima volontà di due artisti che non vogliamo nominare ora ma che saranno presenti come autori di due tavole (per inciso il 9 novembre e il 25 novembre).

Oltre a tutte le persone che troverete nelle firme degli articoli e delle tavole ci sarebbe da ringraziare anche, per motivi lunghi da spiegare, Diego Malara, Marco D’Angelo, Serena Zocca, Daniela Astolfi, Fabio D’Auria, Roberto Vassallo Vanti… e qualcun altro che sicuramente dimentichiamo.

Solo una piccola anticipazione: lunedì partiremo con i contributi di due “big”. Una tavola, inedita, disegnata per l’occasione, di Giorgio Cavazzano e il pezzo introduttivo dello speciale di Andrea Plazzi. Poco da aggiungere a questi due nomi, vale solo la pena sottolineare come Andrea ci abbia omaggiato di un pezzo assolutamente singolare, geniale e ispirato e che il “maestro” Cavazzano, come al solito (coadiuvato dalle chine di Alessandro Gottardo e dai colori di Davide Corsi) ha creato il uso piccolo, usuale, capolavoro.

Fra gli interventi “critici” ne avremo due “non originali”, tratti da volumi editi in Italia e due “riprese” di articoli interessanti tratti da siti statunitensi. A parte l’apparato critico troveranno spazio decine e decine di tavole disegnate con passione e amore per l’occasione, colorate e letterate all’abbisogna. I nomi non saranno rivelati certo ora, li scoprirete giorno per giorno, anche se da qualche parte avevamo già seminato gli indizi per risalire a tutti gli autori coinvolti. Inoltre, come detto, decine di interventi critici di stimati collaboratori del nostro sito ma anche di saltuarie “penne” esterne che non mancano spesso di nobilitare le nostre pagine con i loro pezzi (ed uno speciale contributo da un nostro nuovo amico d’oltreoceano e una intervista ad un notissimo ed amatissimo autore mainstream statunitense).

Che aggiungere… un sentito grazie alla Panini Comics che ci ha appoggiato con due contest (che saranno online rispettivamente il 15 ed il 25 novembre) mettendo in palio alcuni volumi dedicati, ça va sans dire, ai Fantastici Quattro.

P.S. Gli omaggi grafici e gli articoli dello speciale avranno stessa testata e impaginazione dell’immagine di presentazione in home page; per tutte e tre ringraziamo l’ottimo Davide Corsi.