Che cosa leggeremo nel 2026: fumetti italiani

Il primo mese del 2026 sta quasi per finire e abbiamo già iniziato a leggere alcuni nuovi fumetti, ma quali sono i titoli più attesi in uscita in questo anno?

Ecco alcuni titoli di fumetti italiani che usciranno nel nostro paese nei prossimi mesi.

Premettiamo che questa guida, pur essendo ampia, non è esaustiva perché non tutti gli editori hanno ancora concluso la programmazione annuale o si riservano di annunciare alcuni titoli in futuro. Inoltre, non è detto che i fumetti qui elencati escano tutti davvero nel 2026, per via di cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a cambi di programmazione e a piccole (o talvolta enormi) congiunture logistico-economiche.

Sia come sia, il 2026 si preannuncia un altro anno di fumetti molto interessanti.

Allagalla Editore

Susanna l’integrale vol. 2 (di 2)

di Gino D’Antonio, Renato Polese e Ferdinando Tacconi

La conclusione delle avventure dell’avventurosa ragazzina creata da Gino D’Antonio per il Giornalino, con un cofanetto che raccoglie i due volumi.

Horror. La prima rivista italiana dell’orrore

a cura di Fabrizio Foni e Marco Malvestio

A metà tra approfondimento saggistico e antologia di fumetti e rubriche, un doveroso omaggio alla storica rivista pubblicata da Sansoni.

Pop & Fuzzy

di Luciano Bottaro

Dopo Fort Express e Piper Maiopi, un terzo volume dedicato al West di Bottaro: la ristampa integrale delle storie con protagonisti i due simpatici e sgangherati aspiranti banditi.

Marco Soldi artbook: matite chine colori

Volume che raccoglie gli schizzi, le matite, le tavole, le copertine dagli inizi della carriera di Marco Soldi.

Alex il Britanno

di Emanuele Barison e Romeo Toffanetti

Una selezione delle migliori storie, scelte dagli autori, del personaggio creato nel 1985 per il Messaggero dei Ragazzi.

Mino e Lia

di Claudio Nizzi e Piero Mancini

Serie intimista, ritratto delicato di due giovani degli anni Settanta, anche questa pubblicata sul Messaggero dei Ragazzi, offre l’opportunità di riscoprire un disegnatore come Mancini, oggi colpevolmente dimenticato.

Bao Publishing

Medea

di Rita Petruccioli

Una rilettura attuale del mito greco che segna il ritorno al fumetto di una delle artiste italiane contemporanee più apprezzate.

Barta Edizioni

Brut

di Alberto Lavoradori

Brut è un personaggio o uno stile? Un lavoro grezzo o forse più semplice­mente una geometria diversa? Intanto, Brut è qualcuno che abbandona la terra d’origine esasperato dalla natura misera e violenta del suo clan e, alla luce d’un nuovo mondo, sco­pre lungo la linea dell’orizzonte “La Cima che illumina”, una montagna che idealizza per splendore e purezza. Tuttavia, per raggiungere quel luogo favolistico, il tragitto da percorrere è ambiguo, difficile, e, nell’intimo, si rivela essere oscuro e estremo quan­to quello abbandonato.

130 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

Uscita prevista: maggio/giugno 2026

Earl Foureyes mutant detective – Giù nel multiverso

di Stefano Zattera e AA.VV.

Le imprese degli alter ego del detective mutante retrofuturistico Earl Fou­reyes, nelle varie dimensioni parallele, in una ricca raccolta di storie brevi scritte e dise­gnate da diversi autori, racchiuse in un affresco interdimensionale attraverso le tavole di raccordo di Zattera, creatore del personaggio e ideatore e coordinatore del progetto.

Con, in ordine di apparizione: Charles Guthrie, Dast, Massimo Giacon, Sergio Ponchio­ne, Alepop, Squaz, Officina Infernale, Alberto Lavoradori, Dario Arcidiacono, David Bac­ter, Il Clod, Denis Gatto, Laura Nomisake e Annalisa Trapani, Nicola Stradiotto, Elena Rapa, Lorenzo Mo, Pablo Cammello, Ivan Hurricane, Massimo Perissinotto, Miguel An­gel Martin, Marco Galli, Maurizio Ercole, Lise e Talami.

136 pagine, brossurato, colori – 16,00 €

Uscita prevista: maggio/giugno 2026



Edizioni BD

Belmiele

di Simone Pace

Due nazioni in guerra, due popoli intrecciati in una lotta eterna. Eppure, quale che sia lo schieramento di appartenenza, una sola cosa sembra appartenere a entrambe le popolazioni: la leggenda di Belmiele. Un nome sussurrato da ogni bocca, uno spauracchio mormorato in ogni casa. Che sia con terrore, odio, rispetto o ammirazione, tutti conoscono la leggenda di Belmiele. Eppure, nessuno sembra conoscerne la vera storia. Dopo Fiaba di Cenere eCuore, l’autore torna con una nuova storia sospesa tra western, folk e fantasy: selvaggia, ironica, dolente e tagliente.

Uscita prevista: maggio 2026

Fujakkà

di VAGA

In una Napoli sospesa tra realtà e allucinazione, nella quale orde di topi preannunciano l’arrivo di terremoti catastrofici, due anime vivono intrappolate in un circolo di autodistruzione, incapaci di fare ciò che persino i ratti hanno capito essere l’unico modo di sopravvivere: fuggire. Da una parola che in napoletano significa “scappare via”, un titolo che sembra un comando: andare, spingersi oltre, lasciare il vecchio per cercare il nuovo.

Uscita prevista: maggio 2026



Fat Lobster

di Luca Negri

Primi anni ’70. Quando il giornalista italiano Andrea Criminali è stato inviato in Brasile, a San Paolo, per scrivere un reportage su una mostra d’arte, non poteva certo immaginare che si sarebbe trovato al centro di una spirale di eventi al limite dell’assurdo. Tra feste bizzarre, inseguimenti rocamboleschi e sparatorie al fulmicotone, Andrea si trova immerso in una cospirazione che intreccia politica e mondo criminale, tra riciclaggio di denaro, traffico d’arte, il contrabbando di una misteriosa pellicola, e… un’aragosta sfuggita al suo destino, sempre presente nei momenti chiave, osservatrice di intrighi intricati e inafferrabili: quale è davvero il suo ruolo?

Uscita prevista: maggio 2026

Lady in the snow

di Ilenia Gennari

Mosca, 1910.⁠ Gerda e Kay vivono un amore giovane, fatto di sguardi e promesse sussurrate.⁠ Quando i ricordi d’infanzia di Gerda riaffiorano, una presenza si risveglia: una donna nata dalla neve, cresciuta nella nebbia. Gerda ha qualcosa che la donna desidera ardentemente, e la sua caccia non si fermerà finché non avrà ritrovato ciò che le è stato rubato.⁠ Ispirato a La Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen, The Lady in The Snow è il webtoon di esordio di Ilenia Gennari: un viaggio dentro la mente e fino alla fine del mondo.⁠

Uscita prevista: novembre 2026

Black Letter #5

di Mogiko

Shira, colei che tutto vede, ha consegnato a Rushi e Pher una rivelazione sconcertante che li pone su un sentiero molto pericoloso. Un viaggio nel passato che rivela connessioni sconcertanti tra Rushi, Pher e la catastrofe che anni fa distrusse una parte di Neogashima. Il cammino verso la verità ultima è iniziato, così come il countdown per la grande catastrofe predetta dall’arcangelo oracolo.

Uscita prevista: maggio 2026

Dada Adventure #11

di Alessandro Starace e Leonardo Berghella

Ci siamo! La battaglia finale sta per iniziare! Dada e la sua sgangherata banda di compagni di avventure contro Hiel, la regina dei ghiacci! Sarà uno scontro senza esclusione di colpi, che porterà alla luce le ultime sconcertanti verità su Dada e sulla sua storia! La fine di un’avventura durata 10 anni è arrivata.

Uscita prevista: novembre 2026

One Last Time #2

di Dario Sicchio e Caterina Bonomelli

Nelle Terre degli Orchi, il passato torna a bruciare più forte del sole del west.⁠ Trent’anni dopo la “grande vittoria”, continua la corsa verso la verità: una verità che qualcuno vorrebbe sepolta per sempre.⁠ La fine della menzogna è solo all’inizio.⁠

Uscita prevista: maggio 2026

Qwest! #4

di Lorenzo Magalotti

I nostri giovani eroi stavano andando così bene… si erano riuniti! Avevano chiarito le loro differenze, scoperto molte cose sul loro nuovo mondo adottivo e si erano persino imbarcati in quest (wink wink) per scoprire il mistero della Parola Deplorevole, la potente magia che ha trasformato la Terra in una landa desolata. E ora? Cosa ci fanno in un tempio sconosciuto negli angoli più remoti di Lore e perché non hanno memoria di come siano arrivati lì? Qualcosa di oscuro è all’opera, qualcosa che non vuole farli arrivare al loro obiettivo. Qualcosa che li ha voluti lì. O qualcuno?

Uscita prevista: novembre 2026

Canicola

La lunga notte dei rospi

di Noemi Vola

Il primo fumetto per l’infanzia di Noemi Vola, una delle più importanti illustratrici a livello nazionale e internazionale. Una mattina il bosco si sveglia immerso nel buio. Gli uccelli non cantano, i fiori restano chiusi, gli animali continuano a dormire nelle loro tane. Il sole è scomparso. I Rospi, animali notturni, lo hanno rapito per allungare le loro buie giornate. Nel villaggio non c’è più armonia, ma uno dei protagonisti si ribella a questa rassegnazione: non vuole continuare a vivere nell’ombra e proverà a convincere altri abitanti a unirsi a lui per sfidare i Rospi e riportare la

luce nel villaggio.

Uscita prevista: marzo 2026



Coconino Press

L’amica geniale – Vol. 2: Storia del nuovo cognome

di Mara Cerri eChiara Lagani, dal romanzo di Elena Ferrante

Arriva il secondo capitolo della serie di graphic novel che adattano a fumetti il celebre ciclo di romanzi bestseller di Elena Ferrante. In Storia del nuovo cognome le due amiche Lila e Lenù sono cresciute, e dopo l’adolescenza nella Napoli del dopoguerra affrontano nuove difficili prove: la prima è alle prese con un matrimonio precoce e infelice, la seconda con i suoi studi universitari, unica via possibile di emancipazione. Entrambe continuano a confrontarsi con una società spesso violenta e maschilista, con il solo sostegno della reciproca amicizia. Un fumetto che fa rivivere e reinterpreta l’appassionante trama di Elena Ferrante con il brillante adattamento di Chiara Lagani e le suggestive tavole a colori della pluripremiata illustratrice Mara Cerri.

Uscita prevista: marzo 2026

Deflagrazione

di Miguel Vila

Dopo la “Trilogia del Nordest” iniziata con Padovaland, uno dei più apprezzati e premiati fumettisti italiani torna in scena con un avvincente true crime padano. Prendendo le mosse dai fatti di cronaca correlati all’Unabomber italiano che terrorizzò Veneto e Friuli negli anni ’90, Miguel Vila racconta del ritorno di quelle strategie ai nostri giorni. Qualcuno emula le tecniche degli attentati e il modo caotico e indiscriminato di colpire, ma questa volta sembra che il terrore sia circoscritto a due famiglie “normali”… Una nuova, impietosa indagine sulle relazioni e sull’alienazione delle persone comuni in una società postindustriale e postmoderna.

Uscita prevista: aprile 2026

Eris Edizioni

Quella volta…

di GiaTra

Collana di fumetto breve Gatti Sciolti

La notte un uomo incappucciato si cala i pantaloni e caga proprio davanti alla porta di un bar. Il barista non si capacita, si confronta con i suoi clienti

affezionati. Un aneddoto da bar un po’ malfamato, che l’autore ha sentito e che per quanto assurdo è l’unica cosa vera di questa storia che si fa racconto corale dei suoi assidui frequentatori.

Uscita prevista: gennaio 2026

Clipping

di Mariagiulia Pedrotti

Collana di fumetto breve Gatti Sciolti

Un delicato rito di passaggio: il momento in cui il corpo cambia improvvisamente alle soglie dell’adolescenza. E le parti intime si ricoprono di peli. La protagonista del fumetto silent non li vuole, prova a strapparli, a quel punto spunta una chiocciola. Anche la chiocciola ha un rapporto conflittuale con la sua consistenza. Grazie all’aiuto reciproco, impareranno a evolversi, scoprirsi e accettarsi. L’esordio di una fumettista con uno stile già inconfondibile.

Uscita prevista: febbraio 2026

Squame

di Eugenia Erba

Progetto vincitore della Borsa Tuono Pettinato 2025 della fondazione Tuono Pettinato e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, il graphic novel è una storia di amicizia e formazione per liberarsi dalle paure e riuscire a inseguire i propri sogni, tra queerness e spettacoli drag. Eugenia Erba, si è fatta conoscere nella scena con il suo collettivo C.rude, esordisce con un fumetto in bianco e nero che ha imparato la lezione dei fratelli Hernandez.

Uscita prevista: primavera 2026

Luna brutalista

diLuigi Filippelli e Samuele Canestrari

Filippelli e Canestrari tornano insieme con un nuovo e lirico fumetto lirico. Un botanico, dopo una dolorosa separazione, è l’unico umano ad abitare una base lunare insieme a una AI dove effettua degli esperimenti. Un viaggio poetico tra architetture brutaliste e storia dell’arte per parlare della solitudine e della complessità dei rapporti umani.

Uscita prevista: primavera 2026

Gallucci Balloon

Occhi di cane

di Alec Trenta

Con sensibilità rara, concentrata in un disegno morbido, fresco e

battute incisive che scavano in profondità, Alec Trenta scrive un

fumetto che parla di famiglie, di passato e presente. Comincia con la

storia d’amore dei nonni, poi racconta della mamma e dei suoi

fratelli. Poi nel 2021 Alec – “io” senza nome del libro – si trasferisce

da Roma a Urbino, dove scopre le Marche, l’Adriatico, amicizie

fondamentali, ma anche che proprio in quelle zone i suoi nonni ci

andavano spesso. I nuovi inizi, a volte, sanno un po’ di ritorni,

conferme che si è nel posto giusto. E con le cose che finiscono,

invece, che si fa? Dove vanno le persone care che non ci sono più,

come si fa a tenere tutto dentro? La risposta è nella conclusione del

libro: imprevedibile, visionaria, toccante.

92 pagine – 16,50 €

Uscita prevista: aprile 2026



I fantafavolosi viaggi di Sir Edmondo e Mela Marcia

di Lara Vitti

Sir Edmondo desidera diventare il più grande cavaliere di sempre, ma non sa ancora che Mela Marcia, il suo subdolo scudiero, progetta di eliminarlo e rubare tutti i suoi averi. Così, la coppia di avventurieri più strampalati del reame si lancia in mirabolanti ed esilaranti imprese! Nel corso di questi fantavolosi viaggi, tra draghi sputafuoco, segreti del passato ed eroiche donzelle, cosa potrà mai andare storto? Ve lo diciamo: TUTTO!

96 pagine, cartonato, colori – 16,50 €

ISBN: 9791222113159

Uscita prevista: maggio 2026

Gaetano & Zolletta – La montagna del grande tuffo

di Silvia Vecchini e Sualzo

Zolletta, frugando in soffitta, trova una vecchia foto di Gaetano in tenuta da

escursionista davanti a una bellissima cascata e adesso vuole sapere tutto!

Gaetano, rispolverando il suo equipaggiamento, magnifica a Zolletta il

contatto con la natura, il divertimento e l’avventura e alla fine… non resta che partire! Tuttavia… il tempo è passato, i vestiti sono stretti, la mappa è sbagliata, Gaetano si accorge presto che preferisce il divano al bivacco. Tra fuochi accesi, bussole, ponti tibetani, stelle polari, sarà Zolletta a diventare un provetto escursionista e tirare fuori dai guai entrambi fino al tuffo più grande della storia del bosco.

64 pagine, cartonato, colori – 16,50 €

ISBN: 9791222112350

Uscita prevista: marzo 2026

Gigaciao

Dragon Village

di Dado

Dragon Village di Dado approda in libreria. Tra mostri spaventosi, un cattivissimo Lord Mela e la forza inarrestabile di Chily, ogni giorno a Dragon Village (l’ultimo insediamento umano, posto proprio ai confini con le terre selvagge!) è un’avventura epica… o un disastro annunciato. Un mondo dove il fantasy incontra il divertimento, con colpi di scena disseminati in oltre 200 pagine di fumetto.

256 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791281502574

Uscita prevista: ottobre 2026

Hollow Press

Sand Marrow

di Pastaacolazione

il volere di una divinità, patrona dei miraggi, soggioga con il suo amore il destino di un guerriero. Questi, mosso da una devozione senza confini, porta avanti la missione: saggiare chi corrompe la via per gli dei. In un viaggio tra i Cinque Regni, tra terre corrotte e metropoli dimenticate, lo spadaccino deve combattere con i demoni di un amore prostrato e non corrisposto, mentre suo fratello lo insegue per compiere vendetta.

IF Edizioni

Ragazze cattive

di AA.VV.

Il volume propone due episodi tratti dalla storica testata Terror: Elisabetta Bathory, disegnato daStelio Fenzo, eLa contessa Dracula, disegnato da Juan Sarompas. Inoltre contiene un ricco apparato redazionale curato da Luca Laca Montagliani. La copertina è illustrata da Franco Saudelli.

480 pagine, brossurato, bianco e nero – 9,90 €

ISBN: 9788852403118

Uscita prevista: febbraio 2026

Il Castoro

La scommessa del Tanuki

di Emilia Cinzia Perri e Silvia Vanni

Jun si sente la pecora nera della famiglia: mentre genitori e sorella difendono l’ambiente, lui pensa solo a divertirsi. Ma un giorno la teiera di famiglia si trasforma in un… tanuki! La creatura magica riuscirà a fargli cambiare idea? Un graphic novel tutto italiano sull’importanza di prendersi cura del mondo intorno a noi, sulle difficoltà di accettare le diversità e sulla famiglia, con un tocco di folklore giapponese!

Età 10+

Uscita prevista: marzo 2026

Del buio non ho paura

di Silvia Vecchini eSualzo

Leo è cresciuto in una casa famiglia, segnato da un passato drammatico e da un delitto inspiegabile. Con l’aiuto di Stella e di una misteriosa presenza inaspettata, dovrà affrontare il proprio passato e trovare il coraggio di andare avanti. Il grande ritorno di una delle coppie più amate del fumetto italiano , con una storia di grande intensità, che invita a guardare la realtà – soprattutto quando si tratta di diventare grandi -, senza mai perdere quello sguardo umano, poetico e fiducioso nelle possibilità del mondo e della vita.

Età: 12+

Uscita prevista: marzo 2026

Fantasista vol. 1

di Enrico Marigonda e Sara Natucci

Achille gioca a calcio da sempre, ma come portiere è una frana. Con l’aiuto di un allenatore speciale e compagni fidati scoprirà il suo vero talento. Una nuova serie di graphic novel sul mondo del calcio, ma che parla di amicizia, famiglia, coraggio e scoperta di sé, mostrando come ogni bambino possa trovare il proprio posto! Il 2° volume arriverà in libreria da novembre 2026.

Età: 9+

Uscita prevista: maggio 2026

Violante

di Elena Triolo

Violante ha appena finito la scuola media e affronta un’estate piena di insicurezze: l’amica Sofia viene accettata in un nuovo gruppo, mentre lei resta ai margini, combattendo con ansia e una terribile paura di svenire. Un graphic novel realistico e coinvolgente che esplora con sensibilità il tema dell’ansia e della pressione sociale negli adolescenti.

Età: 11+

Uscita prevista: maggio 2026

In Svizzera la cioccolata è più buona

di Andrea Fontana e Alice Coppini – Tratto dal romanzo omonimo di Marta Palazzesi

1943. Mentre si firma l’armistizio, Carlo vive in una fattoria sulle montagne sopra Varese insieme ai genitori. Quando, immerso nei suoi giochi nei boschi, incontra un bambino nascosto e impaurito, non può immaginare cosa stia per capitargli, ma decide di aiutarlo. Due bambini, la Storia che incombe e la capacità di combattere la crudeltà con il coraggio e la solidarietà sono gli ingredienti per questo delicato graphic novel che offre un taglio inedito sulla storia della nostra Liberazione.

Età: 10+

Uscita prevista: ottobre 2026



In Your Face Comix

Flexy The Cat

diRambo Pavone

Un mugnaio muore lasciando ai suoi tre figli un’eredità misera: un mulino cadente, qualche debito… e un gatto. Un gatto che non porta stivali, ma un paio di vistose scarpe da ginnastica da “cowatto”, lucide come la sua faccia tosta. Un felino di strada, scaltro e affamato di opportunità, pronto a trasformare ogni situazione nel proprio tornaconto. Tra debiti, promesse infrante e piccoli atti di violenza, il gatto si muove come un antieroe di periferia, scalando il sottobosco criminale con astuzia e spietatezza. Una fiaba sporca e tagliente, dove la magia lascia spazio all’inganno e l’unica morale è che non sempre chi ti accompagna è dalla tua parte.

Ma partiamo dall’inizio.

Tutto è bene quel che finisce

diMarco About

Ci deve essere sempre un finale? E ci deve essere un inizio? Può la partenza arrivare dopo la fine? Nell’esordio narrativo di Marco About e regole della realtà si piegano a ogni curva. Si può morire, resuscitare, ci si può anche trasformare (sempre che la trasfigurazione sia riconosciuta), ma si può salvare il mondo? Si può essere ancora un eroe? O forse è solo meglio nascondere il proprio errore? Tra ironia, malinconia e stupore, Marco About costruisce un racconto surreale dove la vita e la morte si intrecciano in modi inaspettati, e il vero eroismo sta nell’andare avanti, pedalata dopo pedalata.

Zaza 06 – Ideuzze

diAlePop

L’ultimo numero diZazà, speciale ideuzze, è completamente realizzato con disegni e appunti di Alessandro Staffa, in arte Alepop, artista e agitatore culturale scomparso nel febbraio 2025 e co-ideatore di questa rivista. Il materiale pubblicato, appartenente all’archivio privato, è stato selezionato dalla moglie Licia Viero e montato da Pierluca Galvan l’altra metà del progetto Zazà magazine. Ilavori presenti non seguono un ordine esplicitamente cronologico ma viaggiano in maniera “psichedelicata” attraverso il tempo (circa quarant’ anni ) e lo spazio (di queste pagine). Ideuzze è la punta di un iceberg, un assaggio della parte nascosta del lavoro di un’artista fondamentale nello sviluppo della cultura visiva underground nel nostro paese.

Kleiner Flug

Tre colpi secchi

di Bojola e Fontanelli

Chianti, 1944. L’ombra della guerra cala su Firenze e le sue campagne. Sei bambini ebrei, separati dalle loro famiglie, vengono affidati dalla Curia fiorentina – grazie all’intervento di figure storiche come il vescovo Elia Dalla Costa e Giorgio La Pira – al seminarista Danilo Cubattoli, noto a tutti come “il Cuba”, un ventiduenne di San Donato in Poggio. Tra vitigni, campi di grano e antichi borghi, il pericolo è costante: bombardamenti, violenze nazifasciste, paura di essere traditi da volti amici e perquisizioni.

Quando la macchina della guerra stringe il cerchio, non c’è più tempo per la prudenza; l’unica speranza di salvezza si riduce a una disperata fuga notturna con un camion tedesco rubato dai partigiani.

Ispirato a fatti realmente accaduti, Tre Colpi Secchi è una storia potente di Resistenza e fede, che commemora l’eroismo segreto di chi rischiò tutto per salvare la vita degli innocenti travolti dagli orrori della Guerra.

96 pagine, brossurato, colori – 18,00

ISBN: 9788896064917

Uscita prevista: marzo 2026

Edizioni NPE

La Salomè

di Guido Crepax e Paolo Scheriani

Il segno elegante e sensuale di Guido Crepax dà vita a una Salomè inquieta, moderna e teatrale. Non un adattamento, ma una riscrittura originale del mito biblico firmata da Paolo Scheriani. Un’opera intensa, dove desiderio e prigionia si fondono in un racconto visivo di rara potenza. Con introduzione di Caterina Crepax. Un’opera che inaugura l’omaggio di Edizioni NPE al maestro Guido Crepax.

Uscita prevista: febbraio 2026

Panini Comics – disney

Zio Paperone in Atlantide

di Fabio Celoni

Fabio Celoni torna sulle pagine di Topolino con una nuova storia evento! Il fumettista lombardo scrive e disegna Zio Paperone in Atlantide, in cui il papero più ricco del mondo scopre la leggendaria città scomparsa, attirato dai tesori e dalle ricchezze che ancora la abitano. Paperino e nipotini si lanciano come sempre al suo soccorso, in un’avventura ricca di colpi di scena e nuovi enigmatici personaggi.

Uscita prevista: gennaio 2026

PK -1 e PK -2

di AA.VV.

1996 – 2026: 30 anni di PIKAPPA! In occasione del mitico anniversario, tornano due albi nel formato spillato originale dei primi numeri! Si tratta del –1 e del –2, prequel della leggendaria saga dell’eroe di Paperopoli! Ma non finisce qui! Perché tutto l’anno sarà costellato di iniziative speciali e contenuti esclusivi dedicati al leggendario supereroe.

Uscita prevista: marzo e ottobre 2026

Rebelle Edizioni

Screenshot

Alice attraverso lo specchio

di Loputyn

Dopo il grande successo di Alice nel Paese delle Meraviglie, torna l’Alice di Loputyn con il seguito che tutti stavano aspettando. Alice Attraverso lo Specchio prosegue il viaggio nell’immaginario elegante, oscuro e fiabesco dell’autrice, portando la protagonista in una nuova dimensione fatta di riflessi, doppi, identità e crescita interiore. Pubblicato in Francia alla fine del 2025 e accolto con enorme entusiasmo, il volume approda ora anche in Italia, arricchendo l’universo poetico creato da Loputyn con tavole ancora più mature, raffinate e suggestive, dove estetica gotica, delicatezza emotiva e atmosfere oniriche si fondono in modo unico. Anche per questa nuova avventura di Alice la traduzione italiana sarà affidata a Tiffany Vecchietti, già traduttrice del primo volume, per garantire continuità, cura e coerenza nella resa linguistica e stilistica dell’opera.

Uscita prevista: aprile 2026

L’enciclopedia delle Fate: Anatomia e Segreti delle Creature Magiche

di Ettore Cristanziani

Come nascono le creature magiche? Come si evolvono e convivono tra di loro e con la natura? Come si mimetizzano per non essere scoperte dagli umani? Queste e molte altre domande trovano risposta nel nuovo progetto di Ettore Cristanziani, esordiente che unisce ricerca naturalistica, leggenda e immaginazione. L’enciclopediadelle Fate è una raccolta che esplora il mondo fatato attraverso anatomie, storie e curiosità, osservando insetti, piante, funghi e creature magiche con occhio attento e poetico. Ogni capitolo è dedicato a un gruppo di fate – dai Nugolo agli Erbario, dalle Sporofore alle fate “oscure” – e ne illustra l’evoluzione fisica, le ali, gli organi, le dimensioni, l’alimentazione, l’habitat, le usanze e la comunicazione. Il libro include anche consigli pratici per incontrare le fate nel proprio giardino o nel bosco vicino alla città, offrendo un ponte tra osservazione scientifica e magia quotidiana. Ogni tavola combina precisione scientifica e meraviglia fantastica, rendendo l’opera adatta sia a lettori curiosi sia a collezionisti di libri d’arte e fantasy.

Uscita prevista: aprile 2026

ReNoir Comics

Un uomo solo… al fondo – Nuova edizione

di Roberto Lauciello

La storia vera del ciclista che gareggiava per arrivare ultimo, in una nuova edizione con copertina inedita e un capitolo extra.

Uscita prevista: aprile 2026

Silas Finn vol. 2

di François Corteggiani e Giorgio Cavazzano

Si concludono le avventure di Silas Finn, giornalista inviato nel Far West a scrivere reportage per i lettori bostoniani del suo giornale. Dopo il primo volume, con le storie scritte da Tiziano Sclavi, il secondo raccoglie quelle di François Corteggiani, completamente inedite in Italia.

Uscita prevista: aprile 2026

Capitan Rogers vol. 1

di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano

Il primo volume della prima edizione integrale del ranger creato da Pezzin e Cavazzano nel 1981 per Il Giornalino.

Uscita prevista: giugno 2026

Rider Comics

Gli agitati

di Luca Comincioli e Alessandro Primerano

Gli Agitati racconta la storia vera e dimenticata di Guglielmo Lippi Francesconi, psichiatra assassinato durante la Seconda Guerra Mondiale per aver difeso i diritti dei pazienti contro il regime fascista e aver negato di trasformare il suo ospedale in una prigione politica. Direttore del manicomio di Maggiano dal 1938 al 1944, Lippi Francesconi fu un precursore della psichiatria moderna: abolì le contenzioni meccaniche, introdusse terapia occupazionale e arteterapia, restituendo dignità a chi veniva chiamato “zavorra umana”. Il fumetto procede per flussi di coscienza e salti temporali, intrecciando la sua rivoluzione silenziosa a Maggiano, il rapporto umano con i pazienti, l’amore per la moglie Maria Teresa, e la persecuzione che lo porterà all’esecuzione il 10 settembre 1944. Una narrazione che restituisce voce a una figura eroica dimenticata, la cui salma fu ritrovata solo 17 anni dopo, e che oggi rappresenta un modello di resistenza etica nella più buia stagione italiana.

Uscita prevista: dicembre 2026

Binda

di Elena Artibani e Ludovica Tedesco

Le pendici di un monte, l’ingresso del bosco sono zone di confine tra realtà e magia. La situazione non cambia anche quando imperversano le crudeltà della guerra; la natura si trasforma in rifugio, labirinto e risorsa. Binda nel 1943 è una donna molto anziana, vive da sola con Mora, sua unica confidente, proprio in questo spazio teso tra le case più numerose e la selva. Raccoglie in sé tutto il sapere delle guaritrici, figure spesso isolate e additate come streghe. La sua casa è lentamente diventata la bottega dove gli abitanti del villaggio si recano per curare ogni malanno. È così che, tra un paziente e l’altro, incontra Aida, figlia di dissidenti. All’inizio non è un rapporto semplice, di certo non ricercato da Binda, che dal bosco ha ereditato l’indole schiva e impenetrabile. Aida, però, non si lascia scoraggiare, ha un compito preciso e tutta la determinazione di portarlo a termine. Così, dopo le ore, i giorni, le settimane davanti ad una porta chiusa, Aida riesce a entrare nella bottega e, forse per un attimo, nel mondo di Binda. Due vite distanti, due caratteri inconciliabili, due donne che si incontrano proprio dove i faggi si infittiscono. È una storia di resistenza civile, a volte inconsapevole, durante uno dei momenti più bui della Storia. Racconta di radici, infusi e unguenti: saperi antichi, il dono del bosco.

Uscita prevista: settembre 2026

Nico & Cice. Diari di viaggio: Origini

di Antonio De Rosa e Riccardo Pieruccini

Origini è il capitolo che dà avvio alla serie a fumetti Nico & Cice. Diari di viaggio. Tutto nasce dalla scomparsa improvvisa del Nonno e da una lettera enigmatica che Nico e Cice ritrovano tra le sue cose: poche righe, allusive, che parlano di un mistero mai risolto, legato al passato della loro famiglia e a eventi mai del tutto raccontati, e di diari incompleti, pieni di pagine mancanti e scritte cancellate. Quella lettera diventa la scintilla che spinge i due fratelli a partire. È il momento della scelta, la nascita dell’avventura e il legame profondo che unisce Nico e Cice, mettendo al centro la famiglia come luogo di memoria e di appartenenza: ciò che resta quando qualcuno scompare, ciò che tiene insieme i frammenti del passato e dà senso al viaggio, ancora prima che inizi.

Uscita prevista: ottobre 2026

Forte Mancini

di Matteo Pellegrini eJonathan Zuanon

Forte Mancini è il proposal vincitore di NarrAzioni 2025, il concorso nazionale promosso da Artespressa APS dedicato alle nuove voci del fumetto contemporaneo.

Nell’Italia del futuro i cittadini vivono un’utopia di prosperità e pace. L’unico lascito degli oscuri tempi passati è un forte, su un’isola del Tirreno, dove un manipolo di super soldati passa il tempo costruendo armi apocalittiche che non verranno mai utilizzate. La loro presenza, gli hanno sempre detto, è fondamentale per preservare la pace. Ma, quando il governo decide che è tempo di sciogliere l’esercito e mandare in congedo i militari, non tutti i super soldati sono disposti a obbedire a questo ultimo ordine.

Uscita prevista: ottobre 2026

Tunuè

Troppo libera

di Assia Petricelli e Sergio Riccardi

Nella Parigi di fine Ottocento, Camille Claudel, talentuosa scultrice in un’epoca in cui pochissime donne praticavano quest’arte dura e sporca, è allieva e amante del grande Auguste Rodin. Finirà i suoi giorni in manicomio, reclusa a vita dai familiari. Il suo genio sarà riconosciuto appieno solo anni dopo. Una storia forte e drammatica, capace di coinvolgere e commuovere ma anche di far riflettere sulla lunga esclusione delle donne (il loro esilio) da tutti gli ambiti della vita pubblica, arte compresa.

272 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788867906567

Uscita prevista: febbraio 2026

Repubblica

di Claudio Stassi

Nella Spagna della Seconda Repubblica e del dopoguerra, Manolo, un bambino di dieci anni, racconta nel suo quaderno la vita quotidiana e le difficoltà di chi vive sotto la repressione. In una soffitta trova una pellicola nascosta, che riporta alla luce storie di coraggio, resistenza e speranza. Tra memoria privata e storia collettiva, il ragazzo scopre il desiderio di non

dimenticare e di lottare insieme ad altri per un futuro migliore.

160 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788867906710

Uscita prevista: aprile 2026

Lino Banfi

di Marco Sonseri, Roberto Lauciello, Andrea Piccardo

Uscita prevista: maggio 2026



Il viaggio di Sol

di Marco Caselli

Decisa a non tornare più indietro, la giovane e coraggiosa Sol parte all’avventura, incontrando numerosi personaggi dei classici della letteratura, da una volpe che non riesce a cogliere l’uva a un pirata senza una gamba, che la aiuteranno a capire chi è e a scrivere la sua storia.

Uscita prevista: giugno 2026

Il linguaggi del fumetto – nuova edizione aggiornata e ampliata

di Daniele Barbieri

Un viaggio attraverso il fumetto come linguaggio della comunicazione visiva, in dialogo con arte, letteratura, poesia e cinema. Un saggio che ne esplora le connessioni, le influenze e la forza narrativa.

336 pagine, vrossurato – € 24,00

ISBN: 9788867908455

Uscita prevista: maggio 2026