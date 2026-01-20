Asterix in Lusitania: sono malinconici questi portoghesi!

Quarantunesimo albo a fumetti per i personaggi di René Goscinny e Albert Uderzo che aggiunge un’altra avventura alla serie con protagonisti Asterix e Obelix ancora firmata da Fabcaro ai testi e Didier Conrad ai disegni, con i colori di Thierry Mébarki.

Stavolta il duo di eroi galli fa rotta verso la penisola iberica, più precisamente la Lusitania, odierno Portogallo, che al tempo dei Romani aveva in Olisipo (Lisbona) il porto commerciale più importante dell’impero. La missione, come sempre, è quella di sventare le malefatte del corrotto governatore di turno ai danni di qualche abitante del luogo.

In un’avventura che parte in sordina per poi accelerare nel ritmo e innalzare il livello qualitativo della narrazione nella seconda parte, Fabcaro si dimostra degno erede di Goscinny tanto nella creazione del parterre di personaggi – sia comprimari che antagonisti – quanto nella costruzione di una trama piena di ironia e di momenti comici che da un lato prende bonariamente in giro alcune caratteristiche tipiche dei lusitani – come la loro indole malinconica – e dall’altro diventa satira sociale che mette alla berlina alcune abitudini contemporanee, camuffandole con antichi abiti romani (una su tutte, l’uso diffuso e pervasivo in alcuni ambiti professionali degli inglesismi che qui si trasformano in latinismi).

Conrad si muove nel solco della tradizione grafica della serie, che resta una delle regole auree richiesta agli eredi di Uderzo, e fa il solito efficace lavoro di caratterizzazione fisica dei vari personaggi, regalandoci anche uno splendido Silvio Berlusconi dall’aranciato colore della pelle, in guisa indovinata di imprenditore romano ricco e intrallazzone. Ottima e divertente anche la trasformazione di Asterix e Obelix in due perfetti lusitani dai baffi neri e dalla chioma corvina pettinata all’indietro.

Merita una menzione il bel lavoro di traduzione di Vania Vitali e Andrea Toscani, che adattano all’italiano giochi di parole, nomi ed espressioni dall’originale francese, mantenendo senso narrativo ed efficacia comica.

Abbiamo parlato di:

Asterix in Lusitania

Fabcaro, Didier Conrad, Thierry Mébraski

Traduzione di Vania Vitali e Andrea Toscani

Panini Comics, 2025

48 pagine, cartonato, colori – 12,90€

ISBN: 9791221914443